Фирменное многослойное просветляющее покрытие всех поверхностей линз

Улучшенное светопропускающее покрытие

Фазокорректирующее покрытие

Защитное покрытие линз

Герметичная азотонаполненная конструкция

Внутренняя фокусировка

Широкий угол зрения 7.5°

Легкий корпус из прочного армированного поликарбоната

Призмы из стекла особого состава BaK4 с посеребренной отражающей поверхностью

Асферические элементы в конструкции окуляра

Серия S

Состоит из светосильных биноклей с roof и porro призмами, имеющих диаметр линзы объектива более 40 мм. Качественная оптика и влагонепроницаемая конструкция позволяют использовать эти бинокли серии SD WP для наблюдений в самых экстремальных условиях, например, на охоте или во время морских путешествий, когда приходится работать вблизи воды или в условиях повышенной влажности.

Многослойное просветление всех оптических элементов

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Улучшенное светопропускающее покрытие

Бинокли Pentax выводят оптические технологии на следующий уровень, применяя в биноклях с ROOF-призмами оптимизированную технологию нанесения слоев просветляющего покрытия, (improved light transmission) дополнительно уменьшающее потери и паразитное рассеяние света на оптических поверхностях и имеющее одинаковое коэффициент пропускания для всех длин волн видимого света, что дает яркое сочное изображение с точной цветопередачей.

Защитное покрытие линз

Бинокль, как и любой оптический прибор, требует бережного обращения. Однако бинокль зачастую эксплуатируется в очень непростых условиях, что приводит к неизбежному загрязнению линз объектива. В серии Z и S* в ряде биноклей используется специальное защитное покрытие, выполненное с использованием нанотехнологий, которое буквально отталкивает воду, грязь и пыль. Мелкие капли не влияют на качество изображения, легко соскальзывая по поверхности, а серьезные загрязнения можно очень легко отчистить.

* Модели: ZD-ED, ZD-WP и SP-WP.

Призма из стекла BaK4

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.

Фазовое покрытие

В биноклях с roof-призмами световые лучи переотражаются несколько раз, и при каждом переотражении возможны потери или искажения света. Добавление фазового покрытия на roof-призмы эффективно корректирует возникающее при переотражении искажение фазового фронта. Эта технология обычно используется только в дорогих моделях, Pentax же применяет фазовое покрытие абсолютно во всех моделях биноклей с roof-призмой.

Влагозащита

Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.

* Продукция PENTAX не предназначена для подводного использования.

Внутренняя фокусировка

Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.

Асферические линзы

Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.

Наполнение азотом

Азот – газ без цвета, вкуса и запаха, который содержит очень мало влаги по сравнению с воздухом. Наполнение биноклей и зрительных труб азотом препятствует конденсации влаги на внутренних поверхностях линз в случае резких перепадов температур. А благодаря тому, что давление азота в оптических приборах чуть превышает атмосферное, внутрь не проникает пыль и прочие мелкие частицы.

Большой рабочий отрезок окуляра

Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.

Прочие характеристики