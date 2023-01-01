Бинокль Pentax SD 8x42 WP
Код товара : УТ-00065729
Артикул : S0062761
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 30 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес
640 г
Характеристики
Расстояние между окулярами
54 - 76 мм
Диаметр линз, мм
42
Призма
Roof
Диаметр выходного зрачка, мм
5.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
131
Описание
- Фирменное многослойное просветляющее покрытие всех поверхностей линз
- Улучшенное светопропускающее покрытие
- Фазокорректирующее покрытие
- Защитное покрытие линз
- Герметичная азотонаполненная конструкция
- Внутренняя фокусировка
- Широкий угол зрения 7.5°
- Легкий корпус из прочного армированного поликарбоната
- Призмы из стекла особого состава BaK4 с посеребренной отражающей поверхностью
- Асферические элементы в конструкции окуляра
Серия S
Состоит из светосильных биноклей с roof и porro призмами, имеющих диаметр линзы объектива более 40 мм. Качественная оптика и влагонепроницаемая конструкция позволяют использовать эти бинокли серии SD WP для наблюдений в самых экстремальных условиях, например, на охоте или во время морских путешествий, когда приходится работать вблизи воды или в условиях повышенной влажности.
Многослойное просветление всех оптических элементов
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Улучшенное светопропускающее покрытие
Бинокли Pentax выводят оптические технологии на следующий уровень, применяя в биноклях с ROOF-призмами оптимизированную технологию нанесения слоев просветляющего покрытия, (improved light transmission) дополнительно уменьшающее потери и паразитное рассеяние света на оптических поверхностях и имеющее одинаковое коэффициент пропускания для всех длин волн видимого света, что дает яркое сочное изображение с точной цветопередачей.
Защитное покрытие линз
Бинокль, как и любой оптический прибор, требует бережного обращения. Однако бинокль зачастую эксплуатируется в очень непростых условиях, что приводит к неизбежному загрязнению линз объектива. В серии Z и S* в ряде биноклей используется специальное защитное покрытие, выполненное с использованием нанотехнологий, которое буквально отталкивает воду, грязь и пыль. Мелкие капли не влияют на качество изображения, легко соскальзывая по поверхности, а серьезные загрязнения можно очень легко отчистить.
* Модели: ZD-ED, ZD-WP и SP-WP.
Призма из стекла BaK4
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.
Фазовое покрытие
В биноклях с roof-призмами световые лучи переотражаются несколько раз, и при каждом переотражении возможны потери или искажения света. Добавление фазового покрытия на roof-призмы эффективно корректирует возникающее при переотражении искажение фазового фронта. Эта технология обычно используется только в дорогих моделях, Pentax же применяет фазовое покрытие абсолютно во всех моделях биноклей с roof-призмой.
Влагозащита
Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.
* Продукция PENTAX не предназначена для подводного использования.
Внутренняя фокусировка
Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.
Асферические линзы
Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.
Наполнение азотом
Азот – газ без цвета, вкуса и запаха, который содержит очень мало влаги по сравнению с воздухом. Наполнение биноклей и зрительных труб азотом препятствует конденсации влаги на внутренних поверхностях линз в случае резких перепадов температур. А благодаря тому, что давление азота в оптических приборах чуть превышает атмосферное, внутрь не проникает пыль и прочие мелкие частицы.
Большой рабочий отрезок окуляра
Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.
Прочие характеристики
- Резиновое покрытие корпуса, улучшающее эргономику бинокля.
- Окулярные кольца выдвигаются и фиксируются в четырех различных положениях, для персонального удобства пользователя.
- Вынесенная окулярная точка позволяет комфортно вести наблюдение как без очков, так и в очках.