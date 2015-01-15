Качественная оптика и влагонепроницаемая конструкция позволяют использовать бинокли серии SD WP для наблюдений в самых экстремальных условиях, например, на охоте или во время морских путешествий, когда приходится работать вблизи воды или в условиях повышенной влажности.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Бинокли Pentax выводят оптические технологии на следующий уровень, применяя в биноклях с ROOF-призмами оптимизированную технологию нанесения слоев просветляющего покрытия, (improved light transmission) дополнительно уменьшающее потери и паразитное рассеяние света на оптических поверхностях и имеющее одинаковое коэффициент пропускания для всех длин волн видимого света, что дает яркое сочное изображение с точной цветопередачей.

Бинокль, как и любой оптический прибор, требует бережного обращения. Однако бинокль зачастую эксплуатируется в очень непростых условиях, что приводит к неизбежному загрязнению линз объектива. В серии Z и S* в ряде биноклей используется специальное защитное покрытие, выполненное с использованием нанотехнологий, которое буквально отталкивает воду, грязь и пыль. Мелкие капли не влияют на качество изображения, легко соскальзывая по поверхности, а серьезные загрязнения можно очень легко отчистить. *модели: ZD-ED, ZD-WP and SP-WP