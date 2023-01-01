Описание

Бинокли серии S характеризуются большим диаметром линз при хорошей кратности увеличения, что позволяет использовать их в случаях, когда нужно рассматривать объекты на особенно большом расстоянии в течение длительного времени, в том числе для астрономических наблюдений. Новые модели серии S не уступают топовым моделям PENTAX серии Z. Благодаря многослойному просветлению, нанесенному на все поверхности линз, и специальному покрытию, разработанному для оптимизации светопропускания, новые модели биноклей обеспечивают яркое и четкое изображение с минимальными бликами и паразитными изображениями.

ED линзы объектива

Одна из первых моделей серии S с элементами из стекла ED (Extra-low Dispersion - сверхнизкая дисперсия), которые имеют высокий показатель преломления при минимальном уровне дисперсии. Эти бинокли обеспечивают резкое, высококонтрастное изображение без искажений.

Призма Roof

PENTAX SD 10x42 ED использует призму типа Roof («крышеобразную») для нормализации изображения и уменьшения размеров объективов бинокля. Призма Roof делает бинокль более компактным и легким по сравнению с классическими биноклями на базе призмы Порро, что облегчает использование бинокля в самых различных ситуациях. При использовании Roof призмы все оптические элементы находятся на одной оси, что делает бинокли с такой призмой более устойчивыми к ударам и падениям. Призмам ROOF характерно разделение лучей в призме, что вызывает снижение контраста и резкости изображения, но бинокли PENTAX имеют качественную фазовую коррекцию, которая полностью устраняет эту проблему.

Надежная водонепроницаемая конструкция для использования в суровых условиях

Бинокль PENTAX SD 10x42 ED имеет защиту от влаги класса JIS 6 (Japanese Industrial Standards), что обеспечивает водонепроницаемость бинокля при кратковременном погружении его на глубину до 1 м. Бинокль можно использовать практически при любых погодных условиях, а также промывать под водой. Бинокль герметичен и заполнен азотом, что не даёт запотевать внутренним элементам бинокля при резкой перемене температуры окружающей среды (например, при выходе из теплого помещения на улицу зимой). Линзы бинокля PENTAX SD 10x42 ED имеют гидрофобное покрытие, что облегчает использование бинокля в дождь. Большая часть капель быстро скатывается с передних линз бинокля, не оставляя за собой следа и не мешая наблюдению.

Другие преимущества: