Единственный в мире бинокль с дистанцией фокусировки всего 50 см

Первый бинокль в серии Papilio с влагозащитой

Новое высокоэффективное HD-покрытие избранных оптических элементов для повышенного пропускания света

Превосходная оптика с многослойным просветляющим покрытием всех оптических элементов

Применение асферических линз и призм из стекла BaK-4

Большой вынос выходного зрачка

Выдвижные наглазники для комфортного наблюдения

Большой угол зрения, эргономичная конструкция

Прорезиненное покрытие корпуса для защиты от брызг и легких ударов

Резьба для крепления к штативу

Стильный дизайн, два варианта цвета: чёрный или оливковый

Откройте для себя новый мир с биноклями PAPILIO: наблюдайте не только звезды на небе, но и миниатюрные объекты на расстоянии всего 50 см. Бинокли PAPILIO идеально подходят для наблюдений за живой природой, для спортивных и развлекательных мероприятий, астронаблюдений, туризма и детального исследования музейных экспонатов и картин.

Важная особенность биноклей Papilio — одинаково превосходная резкость и минимальные геометрические искажения картинки как в центре, так и по краям изображения. Обрезиненный корпус защищает высококлассную оптику биноклей от легких ударов, попадания водяных брызг и позволяет прочно удерживать инструмент в руке.

Дождь больше не помеха!

Papilio III WR — первый бинокль в серии Papilio, выполненный во влагозащищённом корпусе. Это снижает риск попадания воды внутрь и образования конденсата. Бинокль можно использовать под дождём, в туман, во время лодочных походов и при отдыхе на побережье. Передние линзы, а также линзы окуляров имеют специальное покрытие, которое препятствует налипанию пыли и появлению жировых пятен, а также облегчает уход.

Красота окружающего мира становится ближе с биноклями PAPILIO

PAPILIO – серия биноклей с минимальной дистанцией фокусировки 50 см

При фокусировке на близких дистанциях объективы смещаются таким образом, чтобы компенсировать естественное расхождение зрительных осей правого и левого глаза. Это позволяет рассматривать объекты, находящиеся всего в полуметре от вас, так же комфортно, как и расположенные на значительном удалении. При переходе к наблюдению удаленных объектов объективы возвращаются в исходное положение, и бинокль работает как классическая универсальная модель.

Современная оптика HD

Часть оптических элементов бинокля дополнительно покрыта высокоэффективным HD-покрытием (High Definition), работающим в комплексе с многослойным просветлением. В результате бинокль пропускает больше света, а внутренние переотражения сводятся к минимуму. В результате наблюдаемое изображение получается светлым и контрастным, в том числе в при контровом свете и в сумерках. Эту особенность по достоинству оценят те, кому важны точная цветопередача и высокая детализация.

Продуманная конструкция корпуса

Все оптические элементы Papilio III WR имеют многослойное просветляющее покрытие для получения максимального качества изображения и минимизации нежелательных бликов. Использование асферических линз и высококачественных призм BaK4 обеспечивает резкую и без дисторсии картинку по всему полю зрения. Корпус бинокля полностью обрезиненный, что делает бинокль не только устойчивым к ударам, но и позволяет комфортно удерживать его даже мокрыми руками.

Легкая индивидуальная настройка бинокля

Одним движением отрегулируйте межзрачковое расстояние таким образом, чтобы проводить наблюдения было максимально комфортно именно вам. Диапазон регулировок позволяет выставить значение от 56 до 74 мм, что подходит как для взрослых, так и для детей.

Повышенный комфорт для глаз при длительных наблюдениях

Увеличенный вынос выходного зрачка (15 мм) обеспечивает удобство использования бинокля теми, кто носит очки: вы можете видеть все поле зрения без необходимости прижиматься к окулярам. Выдвижные окуляры позволяют легким движением настроить длину наглазников под себя, а механизм диоптрийной настройки с фиксацией предотвращает случайное сбивание.

Удобный и компактный

Papilio III WR настолько компактный, что помещается на ладони. Его удобно держать в руке и необременительно носить на шее. Он помещается в карман или в маленькую сумочку. Именно поэтому он наверняка станет вашим постоянным спутником!

Сферы применения биноклей Papilio:

Музеи и художественные галереи: вы можете во всех подробностях разглядеть ювелирные изделия, произведения живописи, скульптуры и другие объекты в экспозиции так, как это невозможно сделать при рассматривании с обычного расстояния.

Изучение растений и наблюдение природы: изучайте строение цветов, крыльев бабочек, наблюдайте насекомых и других мелких животных, не вмешиваясь в их естественную жизнь.

Концерты и спортивные мероприятия: многослойное просветляющее покрытие обеспечивает яркое и насыщенное изображение при посещении спортивных соревнований, концертов и других массовых мероприятий, усиливая эффект присутствия.

Любительская астрономия: полное просветление оптических элементов и использование в конструкции асферических линз обеспечивает достаточную яркость и качество изображения для любительских астрономических наблюдений.

Удобный, как ни крути

Механизм регулировки межзрачкового расстояния делает настройку быстрой и интуитивной.

Выдвижные наглазники обеспечивают точную подстройку положения окуляров в зависимости от индивидуальных особенностей наблюдателя.

Механизм диоптрийной настройки предотвращает случайное проворачивание кольца и обеспечивает надежную фиксацию в установленном положении.

Быстросъемный ремень позволяет мгновенно закрепить или снять бинокль.

Опциональный адаптер для установки на штатив дает возможность использовать бинокль со штатива при длительных статичных наблюдениях.

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используются во всех биноклях Pentax.

Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения.

Когда движение только мешает, установите бинокль на штатив: Совместим со штативами и моноподами сторонних производителей, в некоторых случаях требуется дополнительно приобрести переходник.

Характеристики