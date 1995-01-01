Бинокль Pentax Papilio II 8.5x21 черный
Код товара : УТ-00035356
Артикул : S0062002
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.400
Характеристики
Относительная яркость
6.3
Сумеречный фактор (максимум)
13.4
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Призма
Порро
Оптическая схема
Объектив: 2 элемента в 1 группе. Окуляр: 5 элементов в 5 группах
Диаметр выходного зрачка, мм
2.5
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
105
Описание
Бинокли Papilio - идеальный выбор туриста, театрала, любителя наблюдений за живой природой. С их помощью можно с комфортом вести как традиционные наблюдения, так и рассмотреть, например, мельчайшие детали старинной монеты, лежащей под стеклом в музее, внимательно изучить технику работы художника над картиной или разглядеть узоры на крыльях бабочки. Кстати, слово "papilio" в переводе с латинского языка и означает "бабочка".
Важная особенность биноклей Papilio - одинаково превосходная резкость и минимальные геометрические искажения картинки как в центре, так и по краям изображения. Обрезиненный корпус защищает высококлассную оптику биноклей от легких ударов и попадания водяных брызг и позволяет прочно удерживать инструмент в руке. Благодаря вынесенной окулярной точке нет необходимости при наблюдениях прижимать бинокль к глазам (от боковой засветки окуляры защищены выдвижными кольцами), а люди со слабым зрением могут с комфортом пользоваться им, не снимая очков.
Многослойное просветление всех оптических элементов.
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призма из стекла BaK4
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.
Функция МАКРО на расстоянии 50 см
Абсолютно уникальная функция, доступная только для биноклей серии Papilio – позволяет наблюдать за объектами на расстоянии всего 50 см! Это настоящее погружение в удивительный мир насекомых, цветов и других мелких объектов.
Внутренняя фокусировка
Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.
Асферические линзы
Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.
Большой рабочий отрезок окуляра
Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.