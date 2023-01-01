Бинокль Pentax Papilio II 6.5x21 черный
Код товара : УТ-00036257
Артикул : S0062001
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
290 г
Комплектация
бинокль, крышки окуляров, нашейный ремень, чехол
Вес (брутто), г
0.400
Характеристики
Относительная яркость
10.2
Сумеречный фактор (максимум)
11.7
Расстояние между окулярами
56 - 74 мм
Призма
Порро (BaK-4)
Оптическая схема
объективы: 2 элемента в 1 группе, окуляры: 5 элементов в 5 группах
Диаметр выходного зрачка, мм
3.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
131
Описание
PENTAX Papilio II 6.5x21 использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.
Призма PORRO делает бинокль более широким и усиливает 3D эффект картинки в бинокле за счёт большего расстояния между передними линзами бинокля. Благодаря большей бинокулярности в бинокле с PORRO призмой удобнее определять расстояние до объекта наблюдения. Бинокль с призмой PORRO также даёт более контрастное и резкое изображение т.к. не имеет проблем ROOF призм, которые требуют коррекции. Гибридные асферические элементы в конструкции окуляра позволяют сохранить качество картинки видимое наблюдателем не только по центру, но и по краям изображения.
При использовании PORRO призмы оптические элементы не находятся на одной оси, так что с такими биноклями нужно обращаться более бережно, чтобы не нарушить юстировку.
Система фокусировки
Фокусировка бинокля PENTAX Papilio 6.5x21 осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров. Бинокль PENTAX Papilio 6.5x21 можно подстраивать под своё зрение в широком диапазоне, коррекция диоптрий +/-4 D.
С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект. Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX Papilio 6.5x21 на объект на расстоянии от 0.5 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.
Возможно использовать бинокль PENTAX Papilio 6.5x21 в очках. Для этого у бинокля окуляры являются выдвижными, имеющими промежуточные положения (стопы) для более точной индивидуальной настройки. Данный бинокль имеет малый вынос выходного зрачка (15 мм), что менее удобно для использовании в очках. Для использования в очках рекомендуются модели с большим выносом, например, PENTAX UP 8x25 или PENTAX UP 8x25 WP.
Бинокль PENTAX Papilio 6.5x21 не имеет влагозащиты, потому использовать во влажную погоду стоит с осторожностью.