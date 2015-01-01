PENTAX Papilio II 6.5x21 использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.

Призма PORRO делает бинокль более широким и усиливает 3D эффект картинки в бинокле за счёт большего расстояния между передними линзами бинокля. Благодаря большей бинокулярности в бинокле с PORRO призмой удобнее определять расстояние до объекта наблюдения. Бинокль с призмой PORRO также даёт более контрастное и резкое изображение т.к. не имеет проблем ROOF призм, которые требуют коррекции. Гибридные асферические элементы в конструкции окуляра позволяют сохранить качество картинки видимое наблюдателем не только по центру, но и по краям изображения.

При использовании PORRO призмы оптические элементы не находятся на одной оси, так что с такими биноклями нужно обращаться более бережно, чтобы не нарушить юстировку.

Система фокусировки

Фокусировка бинокля PENTAX Papilio 6.5x21 осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров. Бинокль PENTAX Papilio 6.5x21 можно подстраивать под своё зрение в широком диапазоне, коррекция диоптрий +/-4 D.

С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект. Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX Papilio 6.5x21 на объект на расстоянии от 0.5 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.

Возможно использовать бинокль PENTAX Papilio 6.5x21 в очках. Для этого у бинокля окуляры являются выдвижными, имеющими промежуточные положения (стопы) для более точной индивидуальной настройки. Данный бинокль имеет малый вынос выходного зрачка (15 мм), что менее удобно для использовании в очках. Для использования в очках рекомендуются модели с большим выносом, например, PENTAX UP 8x25 или PENTAX UP 8x25 WP.

Бинокль PENTAX Papilio 6.5x21 не имеет влагозащиты, потому использовать во влажную погоду стоит с осторожностью.