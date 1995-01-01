Универсальная и доступная серия Pentax Jupiter подойдет даже новичку. Благодаря использованию светосильных объективов с большим диаметром линз, новая серия обеспечивает насыщенное, резкое изображение для различных повседневных наблюдений: от путешествий до астронаблюдений.

Серия Jupiter включает четыре модели:

PENTAX JUPITER 8ｘ40,

PENTAX JUPITER 10x50,

PENTAX JUPITER 12x50,

PENTAX JUPITER 16x50.

Каждая из которых оснащена светосильной оптической конструкцией и многослойным просветлением, которые в сочетании обеспечивают яркое и четкое изображение.

Большой диаметр объектива для яркого и четкого изображения

Бинокль оснащен большими объективами с диафрагмой 40 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта. Выбирая увеличение от 8x до 16x, пользователи могут подобрать модель, которая подойдет для желаемого применения, включая спортивные мероприятия, наблюдения за живой природой, астрономические наблюдения, наблюдения в походах и путешествиях.

Яркое, четкое поле зрения

Поскольку оптический элемент обработан многослойным просветлением для минимизации нежелательных отражений, серия JUPITER обеспечивает четкое изображение объекта без бликов и фантомных изображений.

Другие преимущества