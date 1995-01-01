Бинокль Pentax Jupiter 10x50
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Характеристики
Описание
Универсальная и доступная серия Pentax Jupiter подойдет даже новичку. Благодаря использованию светосильных объективов с большим диаметром линз, новая серия обеспечивает насыщенное, резкое изображение для различных повседневных наблюдений: от путешествий до астронаблюдений.
Серия Jupiter включает четыре модели:
- PENTAX JUPITER 8ｘ40,
- PENTAX JUPITER 10x50,
- PENTAX JUPITER 12x50,
- PENTAX JUPITER 16x50.
Каждая из которых оснащена светосильной оптической конструкцией и многослойным просветлением, которые в сочетании обеспечивают яркое и четкое изображение.
Большой диаметр объектива для яркого и четкого изображения
Бинокль оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта. Выбирая увеличение от 8x до 16x, пользователи могут подобрать модель, которая подойдет для желаемого применения, включая спортивные мероприятия, наблюдения за живой природой, астрономические наблюдения, наблюдения в походах и путешествиях.
Яркое, четкое поле зрения
Поскольку оптический элемент обработан многослойным просветлением для минимизации нежелательных отражений, серия JUPITER обеспечивает четкое изображение объекта без бликов и фантомных изображений.
Другие преимущества
- Функциональный и эргономичный дизайн корпуса необычайно прост в использовании: удобное управление кольцом фокусировки и надежный хват корпуса бинокля.
- Резиновое покрытие корпуса для надежной фиксации корпуса в руке и предотвращения случайного выскальзывания.
- Опциональный адаптер для штатива TP-3 отлично подойдет для установки бинокля на штатив (продается отдельно).