HD PENTAX DA15 мм F4ED AL без преувеличения можно назвать самым уникальным представителем легендарного семейства Limited. При всех своих достоинствах HD DA15 мм чрезвычайно компактен и легок: его размеры 63 х 39.5мм – попробуйте найти столь же не обременительный для кофра фотографа широкоугольный объектив! Кроме того, такие размеры обеспечивают исключительную маневренность во время съемки.

HD DA15 мм выполнен в самых лучших традициях компании PENTAX: великолепная оптическая схема с низкодисперсным элементом и асферикой, особые сорта стекла гарантируют высокое качество изображения даже со сведенными до минимума хроматическими аберрациями по всему полю изображения и великолепно исправленную дисторсию, свойственную широкоугольным объективам даже на максимально открытой диафрагме. Великолепный рисунок - визитная карточка для каждого объектива из серии Limited и HD DA 15мм, безусловно, остается верным этим традициям.

Также в данном объективе применяется уникальная технология многослойного просветления «HD coating». Это покрытие обеспечивает значительно более высокий коэффициент пропускания света, чем обычные многослойные покрытия, что позволяет уменьшить появление бликов и фантомных изображений даже при съемке в контровом свете. Объективы HD PENTAX-DA также имеют диафрагменное отверстие идеально круглой формы для получения естественного и красивого боке.