Высококлассный светосильный объектив «звездной» серии нового поколения для полнокадровых камер PENTAX

HD PENTAX-D FA★85mm F1.4ED SDM AW – объектив с высочайшим разрешением, высоким контрастом и минимумом хроматических аберраций. При этом, HD PENTAX-D FA★85mm сохраняет то, за что так любят PENTAX – выдающийся оптический рисунок. Новый объектив может похвастаться тщательно проработанным боке как позади объекта, так и на переднем плане, что создает эффект объема. Поскольку 85мм – это портретное фокусное расстояние, особое внимание было уделено дисторсии, которая сведена почти к нулю уже с 4 метров (для максимальной реалистичности черт лица без искажений). А максимальное качество изображения настроено на дистанцию от 3 до 6 метров от камеры. Любоваться результатом работы оптики, без необходимости обработки процессором камеры или графическим редактором, можно сразу в высококлассном оптическом видоискателе камер PENTAX, что, как мы надеемся, подарит фотографам вдохновение и еще большее удовольствие от процесса фотографии.

Исключительное качество изображения обновленной «звездной» линейки объективов обеспечивается идеально выверенной оптической схемой объектива, которая включает в себя элементы из стекла со сверхнизкой дисперсией Super ED (Extra-low Dispersion). Что в сочетании с асферическим элементом сводит до минимума сферические и хроматические аберрации, а также обеспечивает высокую резкость изображения даже при съемке в условиях контрового освещения и предотвращает появление фиолетовой окантовки.

Специально для объектива HD PENTAX-D FA★85mm F1.4ED SDM AW был разработан новый быстрый кольцевой фокусировочный SDM-мотор (Supersonic Direct-drive Motor). Чтобы соответствовать высочайшим стандартам качества, фокусировка производится не отдельными элементами в схеме, а сразу целым основным блоком линз. Благодаря увеличенной мощности, мотор обеспечивает быстрое, плавное и бесшумное наведение автофокуса, несмотря на сложную оптическую схему с множеством элементов.

А для фотографов, которые любят снимать в ручном режиме, дизайн корпуса объектива обеспечивает точное и удобное управление фокусировочным кольцом в мануальном режиме фокусировки. Новый объектив HD PENTAX-D FA★85mm F1.4ED SDM AW не только обеспечивает исключительное качество изображения, но и дарит радость самого процесса фотографии, позволяя сконцентрироваться на удовольствии от творчества.

Светосильный объектив «звездной» серии нового поколения с максимальной диафрагмой F1.4

При проектировании нового объектива HD PENTAX-D FA★85mm F1.4ED SDM AW инженеры компании Ricoh Imaging учли перспективу использования объектива с будущими моделями фотокамер с более производительной матрицей. Новая «звездная» линейка объективов обеспечивает исключительно резкое и контрастное изображение со сведенными к минимуму сферическими и хроматическими аберрациями, что гарантирует исключительно высокое качество изображения даже для снимков, полученных при максимально открытой диафрагме, а также создает красивое боке и прекрасно передает изображение даже при съемке с близкого расстояния.

Разработанный в качестве второй модели обновленной звездной серии нового поколения, светосильный объектив HD PENTAX-D FA★85mm F1.4ED SDM AW станет превосходным выбором для съемки в различных жанрах: от съемки портретов с эффектно размытым фоном и съемки с рук в студии до пейзажей. Объектив помогает обеспечить яркое, резкое изображение в видоискателе и будет вдохновлять фотографов.

Пыле- и влагозащищенная конструкция корпуса

Отмеченный маркировкой AW (All Weather) пыле- и влагозащищенный объектив оснащен надежным погодозащищенным корпусом с 8 специальными уплотнителями для эффективного предотвращения попадания внутрь влаги и грязи. В сочетании с зеркальной цифровой камерой Pentax вы получаете надежную фотосистему, которая с легкостью справляется со сложными условиями съемки, такими как дождь, туман, брызги.

Оптические технологии непревзойденного уровня

Оптическая схема объектива состоит из 12 элементов в 10 группах и включает в себя три элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией Super ED (Extra-low Dispersion) и один асферический элемент, за счет чего уменьшаются сферические и хроматические аберрации (в том числе кривизна поля изображения), а также обеспечивается высокая резкость и контрастность изображения даже при съемке на открытой диафрагме. Искажения сведены к минимуму по всему полю кадра, обеспечивая четкие изображения без дисторсии от минимального фокусного расстояния до бесконечности.

Объектив обладает фирменным многослойным HD-просветлением* линз. В сравнении со стандартным многослойным покрытием PENTAX, новое фирменное покрытие обеспечивает более высокий коэффициент пропускания света и на 50% меньшие переотражения от оптических поверхностей для получения ярких, высококонтрастных снимков без бликов и фантомных изображений даже в сложных по освещенности сценах, например, при контровом освещении объекта съемки.

* HD - High Definition.

Специально созданный мощный SDM (Supersonic Direct-drive Motor) фокусировочный мотор

Специально созданный для HD PENTAX-D FA★85mm F1.4ED SDM AW полноразмерный кольцевой SDM-мотор (Supersonic Direct-drive Motor) благодаря увеличенной мощности, обеспечивает быстрое и плавное наведение фокуса начиная от минимального фокусного расстояния и до бесконечности, несмотря на сложную оптическую схему с множеством элементов и сложную задачу по одновременному перемещению тяжелых оптических элементов в задней части объектива. Новый SDM мотор в 1.3 раза превосходит крутящий момент SDM мотора модели-предшественника HD PENTAX-D FA★50mm f1.4 SDM AW.

Электромагнитное управление* обеспечивает плавный и сверхточный контроль диафрагмы

* Работает только в сочетании с камерами K-1 Mark II, K-1, KP, K-70, K-3 II, K-3, K-50, K-S2 или K-S1 и последующими камерами.

Другие характеристики