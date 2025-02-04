Этот высококачественный cветосильный объектив серии Limited с фокусным расстоянием 77 мм предназначен для художественной фотографии. Оптическая схема объектива специально разработана для использования в портретной съемке. Изготовление линзовых компонентов из лучших сортов стекла гарантирует очень высокое и точное светопропускание по трем длинам волн. Качественное чернение внутренних деталей объектива и особое просветляющее покрытие, нанесенное на поверхность линз, практически полностью устраняют светорассеяние, что важно для съемки против источников света. Объектив идеально передает полутона и оттенки цвета, что наиболее важно при съемке портретов, и в сочетании с очень мягкой резкостью и объемом формирует незабываемую естественную и живую картинку. Объектив может применяться для съемки художественных портретов, в условиях театральной жанровой съемки, для художественной съемки уличных и городских сюжетов, для съемки живой природы.

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25 лет назад состоялся ограниченый выпуск уникальной серии объективов PENTAX Limited. Первое, чем обращала на себя внимание лимитированная серия — это фокусные расстояния объективов: 31мм, 43мм и 77мм. Серия Limited воплотила в себе высокие стандарты качества изображения и инновационные технологии. Именно по этой причине эти модели объективов выдержали испытание временем и снова легли в основу обновленной серии HD PENTAX-FA Limited.

Благодаря сложному производственному процессу каждый из этих объективов остается шедевром со времен аналоговой фотографии. Полнокадровая система PENTAX с тремя фиксированными фокусными расстояниями остается эталоном, поддерживающим философию традиционной фотографии. Поэтому в обновленной серии HD PENTAX-FA Limited сохранены традиционные фокусные расстояния 31мм, 43мм и 77мм. Также довольно необычной на сегодняшний день особенностью является возможность механической регулировки диафрагмы и шкалой глубины резкости прямо на объективе над кольцом диафрагмы. Небольшой, но важной деталью является маркировка на корпусе объективов серии, которая позволяет удобно и быстро производить замену объектива не глядя.

Обновленные объективы серии HD PENTAX-FA Limited обладают фирменным многослойным HD-просветлением* линз. В сравнении со стандартным многослойным покрытием PENTAX, новое фирменное покрытие обеспечивает более высокий коэффициент пропускания света и на 50% меньшие переотражения от оптических поверхностей для получения ярких, высококонтрастных снимков без бликов и фантомных изображений даже в сложных по освещенности сценах, например, при контровом освещении объекта съемки.

* HD - High Definition

Передние линзы объективов обновленной серии HD PENTAX-FA Limited обладают специальным гидрофобным покрытием SP (Super Protect). Созданное путем применения оригинальной технологии напыления фторидное покрытие защищает объектив от воды, загрязнений и облегчает чистку оптики (например, от отпечатков пальцев). Это избавляет фотографа от неудобств при съемке на открытом воздухе. Также покрытие SP повышает устойчивость к истиранию и царапинам и помогает поддерживать объектив в отличном состоянии.

В новой серии HD PENTAX FA-Limited компания PENTAX следует своим основным принципам и выступает за резкое изображение с высокой детализацией без бликов и переотражений. Объективы поставляются со встроенной или навинчивающейся блендой, эксклюзивной крышкой объектива, также сделанной из алюминия, и фирменным чехлом. Каждый из объективов будет выпущен в черном и серебристом исполнении (серийные номера, начинаются с 00001 для серебристых и с 10001 - для черных).