Объектив Pentax FA 50mm f/1.4 SMC (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097135 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-11/05 Код товара: УТ-00097135 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-09-11/05 Pentax FA 50mm f/1.4 SMC Код товара: УТ-00097135 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 6373921

Комплектация: Объектив,передня и задняя крышки, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Pentax FA 50mm f/1.4 SMC Код товара: УТ-00097135 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 6373921

Комплектация: Объектив,передня и задняя крышки, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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