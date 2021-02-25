Объектив серии Limited Black с фокусным расстоянием 43 мм имеет классическую оптическую схему типа Планар. Линзы для этого объектива изготавливаются из особых сортов оптического стекла, которое обеспечивает высокое светопропускание по трем длинам волн. Специальное просветляющее покрытие линз гарантирует минимальное светорассеяние в условиях контрового ночного освещения. Изображение, формируемое объективом, отличается исключительной цветопередачей, резкостью и пластичностью, практически полным отсутствием дисторсии и удивительно красивой картинкой. Этот светосильный объектив позволяет вести съемку в условиях недостаточной освещенности, и идеально подходит для художественной фотографии, может применяться в жанровой или студийной съемке, съемке портрета или пейзажа, ночной съемке.

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25 лет назад состоялся ограниченый выпуск уникальной серии объективов PENTAX Limited. Первое, чем обращала на себя внимание лимитированная серия — это фокусные расстояния объективов: 31мм, 43мм и 77мм. Серия Limited воплотила в себе высокие стандарты качества изображения и инновационные технологии. Именно по этой причине эти модели объективов выдержали испытание временем и снова легли в основу обновленной серии HD PENTAX-FA Limited.

Благодаря сложному производственному процессу каждый из этих объективов остается шедевром со времен аналоговой фотографии. Полнокадровая система PENTAX с тремя фиксированными фокусными расстояниями остается эталоном, поддерживающим философию традиционной фотографии. Поэтому в обновленной серии HD PENTAX-FA Limited сохранены традиционные фокусные расстояния 31мм, 43мм и 77мм. Также довольно необычной на сегодняшний день особенностью является возможность механической регулировки диафрагмы и шкалой глубины резкости прямо на объективе над кольцом диафрагмы. Небольшой, но важной деталью является маркировка на корпусе объективов серии, которая позволяет удобно и быстро производить замену объектива не глядя.

Обновленные объективы серии HD PENTAX-FA Limited обладают фирменным многослойным HD-просветлением* линз. В сравнении со стандартным многослойным покрытием PENTAX, новое фирменное покрытие обеспечивает более высокий коэффициент пропускания света и на 50% меньшие переотражения от оптических поверхностей для получения ярких, высококонтрастных снимков без бликов и фантомных изображений даже в сложных по освещенности сценах, например, при контровом освещении объекта съемки.

* HD - High Definition

Передние линзы объективов обновленной серии HD PENTAX-FA Limited обладают специальным гидрофобным покрытием SP (Super Protect). Созданное путем применения оригинальной технологии напыления фторидное покрытие защищает объектив от воды, загрязнений и облегчает чистку оптики (например, от отпечатков пальцев). Это избавляет фотографа от неудобств при съемке на открытом воздухе. Также покрытие SP повышает устойчивость к истиранию и царапинам и помогает поддерживать объектив в отличном состоянии.

В новой серии HD PENTAX FA-Limited компания PENTAX следует своим основным принципам и выступает за резкое изображение с высокой детализацией без бликов и переотражений. Объективы поставляются со встроенной или навинчивающейся блендой, эксклюзивной крышкой объектива, также сделанной из алюминия, и фирменным чехлом. Каждый из объективов будет выпущен в черном и серебристом исполнении (серийные номера, начинаются с 00001 для серебристых и с 10001 - для черных).