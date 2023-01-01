Объектив Pentax DA* 55mm f/1.4 SDM SMC
Код товара : 00000049961
Артикул : S0021790
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax KAF3
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1/1.4
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Угол поля зрения
28.6° (APS-C)
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
375 г
Размеры товара
66 x 70.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, чехол для объективов S90-100, бленда 58 мм PH-RBH58 для DA* 55mm, инструкция по эксплуатации на русском языке, фирменный гарантийный талон PENTAX
Описание
Pentax DA* 55mm f:1.4 SDM - высококачественный объектив с фокусным расстоянием, близким к "штатному", из профессиональной линейки легендарной "звездной" оптики PENTAX. В схеме этого объектива, состоящей из 9 линз в 8 группах, традиционно используются особые сорта стекла. В DA* 55mm f:1.4 применена инновационная технология - не имеющее аналогов просветляющее покрытие поверхностей линз Pentax Aero Bright Coating (ABC). Созданное на основе материалов silica aero gel, ABC-покрытие обеспечивает точное светопропускание без потерь лучей всего видимого спектра, что помимо предотвращения бликов обеспечивает отличную цветопередачу и отсутствие хроматических искажений в формируемом изображении. В дополнение, на поверхность внешних линз объектива нанесен защитный фторидный слой Super Protect (SP), оберегающий просветляющие слои от воздействия жировых и солевых пятен, или грязи.
Светосила объектива имеет превосходное значение f:1.4, что позволяет собрать необходимое количество света для получения качественного результата даже в условиях недостаточного освещения, типичного для театральной и жанровой фотосъемки. Плавное и мягкое размытие области изображения, находящейся вне зоны резкости, обеспечивает механизм 9-ти лепестковой диафрагмы. В итоге разработчиками Pentax достигнуто высокое качество изображения с прекрасной цветопередачей, с чистым контрастом даже на его краях. Способность передавать самые мелкие детали объекта при открытой диафрагме, и эквивалентное фокусное расстояние 85 мм (при установке на зеркальную камеру с матрицей формата APS-C) делают этот объектив незаменимым инструментом для портретной фотосъемки.
Небольшие габариты и масса объектива создают удобства как для профессиональной, студийной съемки, так и для повседневной любительской. Корпус PENTAX DA* 55mm f:1.4 SDM изготовлен из прочного морозоустойчивого армированного поликарбоната и собран на металлическом основании. Специальные пылевлагозащитные уплотнители внутри корпуса позволяют использовать объектив в любых погодных условиях, будь то дождь, снег, или буря.
В корпусе установлен современный ультразвуковой мотор Supersonic Directdrive Motor (SDM)*, обеспечивающий плавную и тихую автофокусировку, с неизменно точным позиционированием внутреннего фокусировочного блока. Быстрый переход в режим ручной фокусировки осуществляется простым поворотом фокусировочного кольца, что позволяет делать специальный механизм Quick Shift Focus.
* PENTAX DA* 55mm f:1.4 SDM не поддерживает предыдущую систему автофокусного привода "отверточного" типа.