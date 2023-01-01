Описание

Pentax DA* 55mm f:1.4 SDM - высококачественный объектив с фокусным расстоянием, близким к "штатному", из профессиональной линейки легендарной "звездной" оптики PENTAX. В схеме этого объектива, состоящей из 9 линз в 8 группах, традиционно используются особые сорта стекла. В DA* 55mm f:1.4 применена инновационная технология - не имеющее аналогов просветляющее покрытие поверхностей линз Pentax Aero Bright Coating (ABC). Созданное на основе материалов silica aero gel, ABC-покрытие обеспечивает точное светопропускание без потерь лучей всего видимого спектра, что помимо предотвращения бликов обеспечивает отличную цветопередачу и отсутствие хроматических искажений в формируемом изображении. В дополнение, на поверхность внешних линз объектива нанесен защитный фторидный слой Super Protect (SP), оберегающий просветляющие слои от воздействия жировых и солевых пятен, или грязи.

Светосила объектива имеет превосходное значение f:1.4, что позволяет собрать необходимое количество света для получения качественного результата даже в условиях недостаточного освещения, типичного для театральной и жанровой фотосъемки. Плавное и мягкое размытие области изображения, находящейся вне зоны резкости, обеспечивает механизм 9-ти лепестковой диафрагмы. В итоге разработчиками Pentax достигнуто высокое качество изображения с прекрасной цветопередачей, с чистым контрастом даже на его краях. Способность передавать самые мелкие детали объекта при открытой диафрагме, и эквивалентное фокусное расстояние 85 мм (при установке на зеркальную камеру с матрицей формата APS-C) делают этот объектив незаменимым инструментом для портретной фотосъемки.

Небольшие габариты и масса объектива создают удобства как для профессиональной, студийной съемки, так и для повседневной любительской. Корпус PENTAX DA* 55mm f:1.4 SDM изготовлен из прочного морозоустойчивого армированного поликарбоната и собран на металлическом основании. Специальные пылевлагозащитные уплотнители внутри корпуса позволяют использовать объектив в любых погодных условиях, будь то дождь, снег, или буря.

В корпусе установлен современный ультразвуковой мотор Supersonic Directdrive Motor (SDM)*, обеспечивающий плавную и тихую автофокусировку, с неизменно точным позиционированием внутреннего фокусировочного блока. Быстрый переход в режим ручной фокусировки осуществляется простым поворотом фокусировочного кольца, что позволяет делать специальный механизм Quick Shift Focus.

* PENTAX DA* 55mm f:1.4 SDM не поддерживает предыдущую систему автофокусного привода "отверточного" типа.