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Объектив Pentax DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC

  • DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC
  • DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC
  • DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC
  • DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC
  • DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC
  • DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC
  • DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM SMC
Код товара:00000047911
Артикул:S0021660

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Pentax представляет возрождённую звёздную серию для цифровых зеркальных камер. Объективы DA* являются вершиной инженерных и оптических знаний и дают беспрецедентное качество изображения. Применение асферических элементов, оптических стёкол особого состава и специальных SMC покрытий позволяет получить изображение равной яркости по всей площади кадра, а качество контраста и резкости даёт право называть этот объектив лучшим из когда-либо созданных.

В объективах DA* применяется ультразвуковой SDM-мотор позволяющий фокусироваться плавно и бесшумно. Объективы звёздной серии традиционно являются влаго- пылезащищёнными, не обошло это правило и объективы DA*. Корпус объектива этого высококлассного зум-телеобъектива легендарной "звездной" серии Pentax имеет специальную влаго- и пылезащищённую конструкцию.

Система Quick-Shift Focus позволяет мгновенно переключаться в режим ручной фокусировки без дополнительных переключений, после того, как сработает SDM-фокусировка. Эта легкая в использовании система может использоваться как в камерах, позволяющих работать в режиме SDM-фокусировки, так и в других цифровых зеркальных камерах Pentax, где используется встроенный в камеру фокусировочный мотор.

Благодаря 3-х кратному изменению фокусного расстояния в теледиапазоне, и высокой светосиле, объектив smc Pentax DA* 50-135/2,8 ED AL может применяться в портретной и спортивной съёмке, а так же в условиях, где необходимо высококачественное отделение предмета съёмки от фона и при недостаточной освещенности.

Наличие оптических элементов с ультранизкой дисперсией эффективно подавляют хроматические аберрации.

Фирменное просвеляющее SMC покрытие Pentax эффективно минимизирует внутренние переотражения в оптических элементах, повышая контраст и устраняет паразитные блики и засветки.