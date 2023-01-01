Объектив Pentax DA 15mm f/4 ED AL HD Limited серебристый
Код товара : УТ-00006861
Артикул : S0021480
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax K
Диаметр светофильтра, мм
49
Минимальное фокусное расстояние, мм
15
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.18 м
Угол поля зрения
86°
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
189 г
Размеры товара
39.5 x 63 мм
Комплектация
Комплектация
Крышка для объектива DA 15 mm F3.2, крышка задняя для объектива, чехол мягкий для объектива, инструкция по эксплуатации на русском языке, фирменный гарантийный талон PENTAX
Описание
HD PENTAX DA15 мм F4ED AL без преувеличения можно назвать самым уникальным представителем легендарного семейства Limited. При всех своих достоинствах HD DA15 мм чрезвычайно компактен и легок: его размеры 63 х 39.5мм – попробуйте найти столь же не обременительный для кофра фотографа широкоугольный объектив! Кроме того, такие размеры обеспечивают исключительную маневренность во время съемки.
HD DA15 мм выполнен в самых лучших традициях компании PENTAX: великолепная оптическая схема с низкодисперсным элементом и асферикой, особые сорта стекла гарантируют высокое качество изображения даже со сведенными до минимума хроматическими аберрациями по всему полю изображения и великолепно исправленную дисторсию, свойственную широкоугольным объективам даже на максимально открытой диафрагме. Великолепный рисунок - визитная карточка для каждого объектива из серии Limited и HD DA 15мм, безусловно, остается верным этим традициям.
Также в данном объективе применяется уникальная технология многослойного просветления «HD coating». Это покрытие обеспечивает значительно более высокий коэффициент пропускания света, чем обычные многослойные покрытия, что позволяет уменьшить появление бликов и фантомных изображений даже при съемке в контровом свете. Объективы HD PENTAX-DA также имеют диафрагменное отверстие идеально круглой формы для получения естественного и красивого боке.