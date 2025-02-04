Объектив PENTAX-D FA 150-450mm создан для цифровых зеркальных камер Pentax с байонетом «К». Диапазон фокусных расстояний выбран как наиболее востребованный фотографами, для которых важно иметь надежный прочный защищенный объектив, позволяющий получать резкие с правильной цветопередачей фотографии живой природы, спорта и других объектов и сюжетов, находящихся на достаточном удалении. Благодаря элементам с низкой и ультранизкой дисперсией корректируются хроматические аберрации, а новейшее просветляющее покрытие HD Coating позволяет получать исключительно четкие и контрастные изображения в сложных по освещенности условиях. Маркировка AW в названии объектива (в переводе с английского - All Weather) говорит о том, что оптика надежно защищена от пыли и влаги с помощью 21 специального уплотнителя.

Телеобъектив с широким диапазоном фокусных расстояний

HD PENTAX-D FA 150-450mm покрывает наиболее востребованные фотографами фокусные расстояния (при установке на камеры с матрицей APS-C этот диапазон составит от 230 мм до 690 мм в пересчете на 35 мм формат). Объектив создан как универсальный, достаточной легкий и компактный инструмент для длительной съемки удаленных объектив: животных в естественной среде обитания, природных объектов, спортивных мероприятий.

Превосходное качество изображений

Благодаря выверенной оптической схеме, включающей три элемента ED (сверхнизкая дисперсия) и один элемент с супернизкой дисперсией, зум-объектив эффективно снижает сферические и хроматические аберрации и позволяет получить резкое высококачественное изображение с правильной цветопередачей. Кривая функции MTF (Modulation Transfer Function) рассчитана таким образом, чтобы получать изображения высокого разрешения с лучшей в сравнении с «одноклассниками» детализацией. Кроющее поле объектива соответствует кадру 35-мм пленочного формата. Никаких компромиссов - HD PENTAX-D FA 150-450mm позволяет получить изображения высокого разрешения с резкостью не только в центре, но и по краям изображения.

Просветляющее покрытие HD Coating

На линзы объектива нанесено многослойное просветляющее покрытие, а также специальное покрытие HD Coating — уже ставшее привычным для объективов Pentax премиум-класса. Оно гарантирует более высокий коэффициент светопропускания равномерный во всем диапазоне видимых длин волн, что позволяет получить высококонтрастные снимки без фантомных изображений с максимально точной цветопередачей даже в условиях слабой освещенности или контрового света.

Продвинутая пыле-влагозащищенная конструкция

Созданный с учетом работы в непростых погодных условиях, корпус объектива HD PENTAX-D FA 150-450mm снабжен 21 специальным уплотнителем для того, чтобы защитить линзы от проникновения пыли и влаги. Работа в паре с пылевлагозащищенной зеркальной камерой Pentax позволяет получить надежный комплект для съемки, которому не страшен ни дождь, ни туман, ни брызги воды, ни испарения.

Расширенный режим быстрого перехода к ручной фокусировке Quick-Shift

Объектив оснащен фирменной системой Pentax Quick-Shift, которая позволяет пользователю мгновенно перейти в режим ручного наведения на резкость простым поворотом фокусировочного кольца, находясь в режиме автофокуса. В дополнение к этому в объективе добавлен дополнительный режим, дающий возможность перехода к ручной фокусировке даже до завершения работы автофокуса. Для этого в объективе имеется трехпозиционный переключатель: QFS/A, QFS/M и MF. Режим приоритета автофокуса (QFS/A) позволяет пользователю переключится в «мануальный» режим только когда функция автофокуса завершена — цель в «фокусе». Режим приоритета «мануального» фокуса QFS/M дает возможность вручную вращать фокусировочное кольцо, даже когда автофокус активен. Режим MF - классический режим наведения на резкость вручную с выключенным автофокусом.

Функциональность и удобство

С целью повышения оперативности работы, объектив позволяет запомнить положение фокусировочного узла для определенной дистанции и по нажатию одной кнопки быстро перейти к фокусировке на заданное ранее расстояние из любого положения.

Для повышения маневренности при съемке, объектив снабжен несколькими дублирующими друг друга функциональными кнопками AF*, расположенными в четырех местах по окружности корпуса, к которым обеспечивается удобный доступ при любом положении камеры. На эти кнопки пользователь может назначить различные функции, такие как активация или отмена автофокуса, фокусировка на предварительно заданное расстояние.

* Использование функциональных кнопок возможно только при работе с камерами K-3 с последней версией прошивки или с более поздними моделями. О возможности использования функциональных кнопок при работе с конкретной камерой, вы можете узнать из инструкции к вашей камере.

Дополнительные функции