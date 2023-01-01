Объектив Pentax FA 15-30mm f/2.8 D ED SDM WR HD
Код товара : УТ-00010588
Артикул : S0021280
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax KAF3
Минимальное фокусное расстояние, мм
15
Максимльное фокусное расстояние, мм
30
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
111° - 72° (35 мм), 86° - 50° (APS-C)
Конструкция объектива
18 элементов в 13 группах (3 асферических, 3 со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
1040 г
Размеры товара
143.5 х 98.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол S120-160, инструкция, гарантийный талон
Описание
Новинка! Первое поступление ожидается в конце апреля - начале мая 2016 г.
Cветосильный высококачественный сверхширокоугольный зум-объектив для зеркальных камер с байонетом «К» и с исключительным качеством изображения
Влагозащищенный зум-объектив HD Pentax-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR, перекрывающий широкоугольный диапазон фокусных расстояний и имеющим неизменное относительное отверстие — f/2.8 на всем диапазоне зуммирования. Объектив оптимизирован для полнокадровых цифровых камер с байонетом «К». Это дает возможность создать интересные визуальные эффекты, в том числе - акцентировать внимание на восприятии перспективы и достичь чрезвычайной большой глубины резкости и получать снимки с великолепно прорисованными деталями по всему полю изображения, что особенно актуально при съемке пейзажей. Уже ставшее привычным для объективов премиум-серии от Pentax - просветляющее покрытие HD Coating - помогает получать четкие, высококонтрастные изображения, свободные от переотражений и бликов, даже в сложных световых условиях и при контровом свете. Постоянная светосила f/2.8 позволяет фотографировать малоосвещенные объекты и пейзажи с рук без использования штатива. Бесшумная плавная работа автофокуса объектива обеспечивается за счет встроенного в объектив фокусировочного мотора SDM (Supersonic Direct-drive Motor).
*При установке на зеркальные фотокамеры PENTAX с матрицей APS-C объектив HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8 ED перекрывает в пересчете на формат 35 мм фокусные расстояния от 23 мм до 46 мм.
Изображение превосходного качества
При работе в связке с зеркальной цифровой полнокадровой камерой, объектив покрывает диапазон фокусных расстояний в широкоугольном диапазоне от 15 мм до 30 мм. Это дает возможность акцентировать внимание на восприятии перспективы и достичь чрезвычайной большой глубины резкости, что может быть особенно важно при съемке пейзажей. Максимальное фокусное расстояние 30 мм позволяет с успехом использовать объектив для жанровой фотографии.
Превосходные оптические свойства
Наличие трех низкодисперсных (ED) и трех асферических оптических элементов в оптической схеме объектива состоящей из 18 элементов в 13 группах обеспечивает более эффективную компенсацию хроматических аберраций на всем диапазоне фокусных расстояний. В результате изображение, построенное объективом, отличается высокими четкостью, контрастностью и резкостью по всему полю, а так же отсутствием паразитных цветовых ореолов вокруг контрастных деталей изображения.
Светочувствительный зум-объектив
Относительное отверстие остается постоянным на всем диапазоне зуммирования и составляет f/2.8. Фотограф получает возможность реализовать свой творческий замысел при помощи расширения перспективы или создания экстра-большой глубины резкости, к примеру для съемки ландшафтов и интерьеров небольших помещений. В то время как максимально открытая диафрагма не только позволяет получить красивое размытие объектов вне плоскости резкости, тем самым отделяя снимаемый объект от фона, но и фотографировать малоосвещенные объекты и пейзажи с рук без использования штатива.
Встроенный фокусировочный мотор
Благодаря встроенному приводу автофокуса SDM (Supersonic Direct-drive Motor) нового поколения, зум-объектив позволяет осуществлять наведение на резкость плавно и бесшумно, а также молниеносно реагировать на изменяющийся сюжет съемки.
Погодозащищенная конструкция корпуса WR
Объектив имеет надежную устойчивую к сложным погодным условиям влагозащищенную конструкцию корпуса, в которую включены специальные уплотнители, эффективно предохраняющие от влаги внутренние механизмы объектива. Этот объектив вместе с защищенной камерой Pentax – надежный спутник фотографа независимо от того какие съемочные условия его ждут: будь то дождь или снег или фотография вблизи воды.
HD-просветление линз
На линзы объектива нанесено инновационное покрытие HD (High Definition), которое вместе с традиционными покрытиями Pentax для оптических линз уменьшает отражающую способность поверхностей линз и обеспечивает отличное и равномерное светопропускание во всем видимом спектре световых лучей. Таким образом объектив обеспечивает отличное контрастное изображение с точной цветопередачей даже в условиях контрового света.
Другие особенности:
- Объектив оснащен фирменной системой Pentax Quick-Shift, которая позволяет пользователю мгновенно перейти в режим ручного наведения на резкость простым поворотом фокусировочного кольца, находясь в режиме автофокуса.
- Скругленные лепестки диафрагмы для создания красивого художественного размытия объектов не попавших в зону резкости.
- Специальное гидрофобное SP (Super Protect) передней линзы защищает объектив от загрязнений и облегчает чистку оптики.