Новинка! Первое поступление ожидается в конце апреля - начале мая 2016 г.

Cветосильный высококачественный сверхширокоугольный зум-объектив для зеркальных камер с байонетом «К» и с исключительным качеством изображения

Влагозащищенный зум-объектив HD Pentax-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR, перекрывающий широкоугольный диапазон фокусных расстояний и имеющим неизменное относительное отверстие — f/2.8 на всем диапазоне зуммирования. Объектив оптимизирован для полнокадровых цифровых камер с байонетом «К». Это дает возможность создать интересные визуальные эффекты, в том числе - акцентировать внимание на восприятии перспективы и достичь чрезвычайной большой глубины резкости и получать снимки с великолепно прорисованными деталями по всему полю изображения, что особенно актуально при съемке пейзажей. Уже ставшее привычным для объективов премиум-серии от Pentax - просветляющее покрытие HD Coating - помогает получать четкие, высококонтрастные изображения, свободные от переотражений и бликов, даже в сложных световых условиях и при контровом свете. Постоянная светосила f/2.8 позволяет фотографировать малоосвещенные объекты и пейзажи с рук без использования штатива. Бесшумная плавная работа автофокуса объектива обеспечивается за счет встроенного в объектив фокусировочного мотора SDM (Supersonic Direct-drive Motor).

*При установке на зеркальные фотокамеры PENTAX с матрицей APS-C объектив HD PENTAX-D FA 24-70mm F2.8 ED перекрывает в пересчете на формат 35 мм фокусные расстояния от 23 мм до 46 мм.

Изображение превосходного качества

При работе в связке с зеркальной цифровой полнокадровой камерой, объектив покрывает диапазон фокусных расстояний в широкоугольном диапазоне от 15 мм до 30 мм. Это дает возможность акцентировать внимание на восприятии перспективы и достичь чрезвычайной большой глубины резкости, что может быть особенно важно при съемке пейзажей. Максимальное фокусное расстояние 30 мм позволяет с успехом использовать объектив для жанровой фотографии.

Превосходные оптические свойства

Наличие трех низкодисперсных (ED) и трех асферических оптических элементов в оптической схеме объектива состоящей из 18 элементов в 13 группах обеспечивает более эффективную компенсацию хроматических аберраций на всем диапазоне фокусных расстояний. В результате изображение, построенное объективом, отличается высокими четкостью, контрастностью и резкостью по всему полю, а так же отсутствием паразитных цветовых ореолов вокруг контрастных деталей изображения.

Светочувствительный зум-объектив

Относительное отверстие остается постоянным на всем диапазоне зуммирования и составляет f/2.8. Фотограф получает возможность реализовать свой творческий замысел при помощи расширения перспективы или создания экстра-большой глубины резкости, к примеру для съемки ландшафтов и интерьеров небольших помещений. В то время как максимально открытая диафрагма не только позволяет получить красивое размытие объектов вне плоскости резкости, тем самым отделяя снимаемый объект от фона, но и фотографировать малоосвещенные объекты и пейзажи с рук без использования штатива.

Встроенный фокусировочный мотор

Благодаря встроенному приводу автофокуса SDM (Supersonic Direct-drive Motor) нового поколения, зум-объектив позволяет осуществлять наведение на резкость плавно и бесшумно, а также молниеносно реагировать на изменяющийся сюжет съемки.

Погодозащищенная конструкция корпуса WR

Объектив имеет надежную устойчивую к сложным погодным условиям влагозащищенную конструкцию корпуса, в которую включены специальные уплотнители, эффективно предохраняющие от влаги внутренние механизмы объектива. Этот объектив вместе с защищенной камерой Pentax – надежный спутник фотографа независимо от того какие съемочные условия его ждут: будь то дождь или снег или фотография вблизи воды.

HD-просветление линз

На линзы объектива нанесено инновационное покрытие HD (High Definition), которое вместе с традиционными покрытиями Pentax для оптических линз уменьшает отражающую способность поверхностей линз и обеспечивает отличное и равномерное светопропускание во всем видимом спектре световых лучей. Таким образом объектив обеспечивает отличное контрастное изображение с точной цветопередачей даже в условиях контрового света.

Другие особенности: