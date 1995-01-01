Pentax 17 – компактный полукадровый фотоаппарат с несъемным объективом HD Pentax HF 25mm f/3.5 (эквивалент 37 мм в полнокадровом формате). Фотоаппарат использует обычную пленку 135 формата (35 мм), но делает на ней 72 кадра вместо 36. Фокусировка только ручная – зональная (шкальная), замер экспозиции автоматический. Для компоновки кадра имеется оптический видоискатель с 2 рамками, перемотка пленки ручная. Есть встроенная вспышка.

Новый пленочный фотоаппарат, вы серьёзно? – Ещё как!

Чем быстрее развиваются современные технологии, тем больше люди тянутся к неспешному и вдумчивому процессу создания фотографий. Поэтому всё больше фотографов в последнее время обращаются к плёнке. Для тех, кто постобработкой в цифровой фотографии может сделать всё, что душа пожелает, в плёнке есть элемент неожиданности – ты до последнего не знаешь, что выйдет из печати. Некоторых фотографов это даже стимулирует самому окунуться в процесс проявки и печати фотографий. Начинающим же фотографам съёмка на плёнку поможет более осознанно подойти к каждому кадру.

Не просто плёнка, но ещё и полукадр

Камера ориентирована в первую очередь на молодых фотографов. Для многих из них возможность сделать в два раза больше кадров на одну плёнку – существенный фактор. К тому же для фотографов, которые родились в цифровую эпоху и выросли под влиянием вертикального формата соцсетей, съёмка вертикальных кадров на плёнку поможет плавному переходу c цифровой фотографии к плёночной.

Плёночная фотография – это не сложно

Ещё один плюс новой камеры для начинающих фотографов – простота использования даже с учётом частично механического управления. Особое внимание инженеры уделили лёгкой загрузке плёнки во избежание ошибок и потери отснятого материала. Ручная фокусировка осуществляется с помощью выбора из интуитивно понятных иконок или по шкале расстояний. Колесо режимов разделено на две секции: режимы без вспышки и со вспышкой. Плюс полностью автоматический режим, где камера сама выбирает в соответствии с условиями освещения, включить вспышку или нет. Облегчают экспонирование и возможность регулировки компенсации экспозиции и выбора ISO.

Качественная оптика – основа любого фотоаппарата

Объектив 25mm F3.5 с эквивалентным фокусным расстоянием 37 мм c углом обзора близким к естественному углу обзора человеческого глаза подходит для широкого спектра сюжетов в повседневной съёмке, будь то городской пейзаж или живые портреты с введением фона и перспективы в кадр. Основа оптической схемы объектива – три элемента в трёх группах – унаследована от нашумевшего PENTAX Espio Mini от 1994 год с оптимизацией под полукадровый формат и современным антибликовым покрытием, повышающим чёткость и качество изображения. Фокусное расстояние и угол обзора объектив унаследовал от культовой камеры RICOH Auto Half родом из 1962 года.

Режимы экспозиции

В секции режимов со вспышкой предоставляется выбор из автоматической синхронизации и медленной синхронизации для более детальной проработки заднего плана при использовании вспышки. Ориентированная на творчество без стресса от испорченной плёнки, камера предлагает выбор из автоматических и полуавтоматических режимов выбора экспозиции:

Полностью автоматический с гиперфокальным расстоянием фокусировки от 1 метра (нет возможности выбора зоны фокусировки) и автоматическим срабатыванием вспышки при необходимости; Программный автоматический без вспышки (зона фокусировки выбирается вручную, выдержка и диафрагма настраиваются автоматически камерой); Длинная выдержка – режим без вспышки, подходящий для съёмки в сумерках, зону фокусировки выбирает фотограф; Боке – режим без вспышки с приоритетом максимально открытой диафрагмы для отделения заднего плана от объекта и ручным выбором зоны фокусировки; BULB – режим длинной выдержки –затвор остаётся открытым, пока нажата кнопка спуска. Рекомендуется использовать дополнительный тросик с пультом CS-205. Фотограф вручную выставляет зону фокусировки, вспышка не срабатывает – подходит для ночных пейзажей, звёздного неба, фейерверков и творческих съёмок с длинными выдержками; Дневная вспышка – фотограф выбирает зону фокусировки, вспышка срабатывает для заполнения теней при съёмке в контровом свете или в тёмных помещениях; Медленная синхронизация – выдержка длинней времени срабатывания вспышки для освещения объекта на переднем плане и одновременно более детальной проработки тёмного заднего плана, выбор зоны фокусировки осуществляется вручную.

Зональная фокусировка

Чтобы облегчить съёмку для новичков, камера оснащена системой зональной фокусировки. Интуитивно понятные иконки соответствуют определенной дистанции фокусировки, которая приведена в таблице.

Светлый оптический видоискатель

Камера оснащена оптическим видоискателем типа Albada, расположенным над объективом. В отсутствие зеркала и призмы то, что вы видите в видоискатель, не соответствует изображению, попадающему через объектив на плёнку. Таким образом, возникает эффект параллакса - изображение на плёнке будет смещено по сравнению с видимым в видоискателе. И чем ближе камера к объекту съёмки, тем сильней будет смещение изображения. Поэтому для коррекции параллакса и правильной компоновки кадра в видоискателе присутствуют две рамки – одна для общих, вторая для крупных планов. Также через видоискатель можно проверить метку выбранной зоны фокусировки. Справа от видоискателя расположены два индикатора, которые миганием предупреждают об ошибке перемотки плёнки, низком уровне заряда батареи или надетой на объектив крышке. Всё для удобства новичкам в плёночной фотографии!

Ручная установка и прокрутка плёнки

Для большего вдохновения почувствуйте себя героем фильмов о фоторепортёрах середины ХХ века: самостоятельная загрузка плёнки, щелчок крышки и прокрутка каждого кадра. А по окончании плёнки её нужно будет прокрутить обратно в катушку. С удобной системой загрузки плёнки в камеру Pentax 17 справится даже новичок. Перемотать пленку можно и до того, как закончится весь рулон.

*Важно: при проявке плёнки необходимо указать, что она снята камерой полукадрового формата. Чтобы пленка не подвергалась воздействию света, храните ее в темном месте, избегая попадания на нее прямых солнечных лучей.

Держатель для заметок

На задней панели, где обычно расположен экран у цифровых фотоаппаратов, находится кармашек для заметок, куда можно закрепить фрагмент упаковки используемой в данный момент пленки в качестве напоминания. Или любые шпаргалки для фотографа, если потребуется.

Стильный корпус и удобный хват

Сложно не заметить, что дизайн камеры унаследовал классические формы и отсылает к многолетней истории компании Pentax. Дизайн объектива от Epsio Mini, рычаг перемотки кадров от Pentax Auto 110, а обратной перемотки плёнки – от Pentax Spotmatic, вспышка и кнопка спуска затвора от Pentax KP, а цвет корпуса – от специальной серии LX Titan в честь 75-летия основания компании. Это же относится и к верхней и нижней крышке из прочного магниевого сплава цвета шампанского. Текстура рукоятки повторяет рисунок объективов Pentax DA WR и обеспечивает надёжный хват.

Характеристики

Тип камеры: плёночная

Формат: плёнка 35 мм, 135 формат

Размер кадра: полукадровый формат, 17х24 мм

Чувствительность пленки: ISO 50, ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Объектив

Фокусное расстояние: 25 мм (эквивалент 37 мм в формате 35 мм)

Конструкция: 3 элемента в 3 группах

Относительное отверстие: F3.5 - F16

Диаметр фильтров: 40.5 мм

Система фокусировки

Тип: ручной по зонам

Диапазон ручной фокусировки: Дальний план, пейзаж – от 5,1 м до бесконечности; Общий план – от 2,1 до 5,3 м; Средний план – от 1,4 до 2,2 м; Крупный план – от 1 до 1,4 м; Сверхкрупный план – от 0,47 до 0,54 м; Макро – от 0,24 до 0,26 м.



Видоискатель

Тип: Albada

Поле зрения: примерно 80% кадра

Индикация: Две рамки во избежание параллакса - для общих планов и для крупных планов. Отображение выбранной зоны фокусировки. Мигает при ошибке перемотки плёнки, низком уровне заряда батареи или надетой на объектив крышке

Затвор

Выдержка: От 1/350 до 4 с, выдержка от руки (Bulb)

Вход для спускового тросика: джек 2.5 мм

Управление экспозицией

Экспозиционные режимы: AUTO – Полностью автоматический. P – Программный автоматический; Длинная выдержка; BOKEH – приоритет максимально открытой диафрагмы; BULB – ручное управление выдержкой. P – Дневная/заполняющая вспышка; Медленная синхронизация.

Компенсация экспозиции: ± 2EV с шагом 1/3EV

Вспышка

Тип: встроенная

Режимы: автоматический (в режиме AUTO), принудительный (в секции режимов со вспышкой на колесе режимов)

Диапазон работы: от 0,24 до 2,2 м

Питание: 1 элемент типа CR2

Срок службы батареи: ориентировочно 10 плёнок по 36 кадров *Согласно тестам компании, включая использование вспышки для половины снятых кадров

Содержимое комплекта: камера, ремешок O-ST191, крышка объектива 40,5 мм O-LC40.5, источник питания CR2

Габариты и вес