Описание

Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 – кистевой ремень для фотоаппарата с уникальной системой крепления. Благодаря креплениям с помощью якорей ремень может быть быстро пристегнут или отстегнут от камеры. Якоря представляют собой небольшие пластиковые таблетки с запаянным в них шнуром. Вы прикрепляете их к камере, и к ним присоединяются ремни, совместимые с этой системой. Якоря подходят для большинства проушин фотоаппаратов. Они легко отстёгиваются одним пальцем, без помощи второй руки, и в то же время исключают случайное расстегивание. Каждый якорь выдерживает до 90 кг нагрузки и обладает исключительной стойкостью к истиранию. С помощью магнитной пряжки ремень можно зафиксировать в открытом положении, либо затянуть на запястье.

Якоря полностью совместимы с другими ремнями Peak Design, что позволяет быстро заменить кистевой ремень на плечевой.

Ремень изготовлен из нейлона и прошит кожаной противоскользящей вставкой, пряжка из алюминия.

В комплекте: ремень на запястье, якоря 2шт., чехол из микрофибры.