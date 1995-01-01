Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 – ремень на запястье для фотоаппарата, страхующий камеру на тот случай, если она случайно выскользнет из рук. Кроме того, ремень позволяет расслабить кисть при ношении, что снижает усталость рук к концу дня. Это практичный и стильный аксессуар, в особенности полезный для фотографов, которые предпочитают держать камеру одной рукой. Ремень также может использоваться с биноклями, лазерными дальномерами, другими переносными приборами. Благодаря оригинальным креплениям-якорям ремень можно быстро пристегнуть или отстегнуть от камеры, даже без помощи второй руки, и в то же время исключено случайное расстегивание.

«Якоря» (Anchors) – инновационное и популярное решение компании Peak Design, которое уже успел скопировать ряд других компаний. Они выполнены в форме небольших пластиковых «таблеток» с запаянным шнурком. Шнурок заводится в проушины на камере или клетке, затем к ним пристегиваются ремни, кистевые или плечевые. Отстегнуть якорь можно одним пальцем, даже без помощи второй руки, и в то же время исключено случайное расстегивание. Каждый якорь выдерживает до 90 кг нагрузки и обладает исключительной стойкостью к истиранию. Смысл системы заключается в том, что вы можете быстро снять ремень, например, когда ставите камеру на штатив или стабилизатор, а также быстро перестегивать ремни между камерами, если в вашем распоряжении больше одного фотоаппарата. Эту систему также можно использовать с биноклями, лазерными дальномерами и другими приборами.

Кистевой ремень Wrist Strap Cuff V3.0 изготовлен из плотного плетеного нейлона – прочной и гладкой ткани, напоминающей автомобильные ремни безопасности (не натирает кожу). В области запястья он прошит декоративной вставкой из материала Hypalon, пряжка выполнена из алюминия, крепление для якоря – из нейлона, усиленного стекловолокном. Пряжка позволяет слегка затянуть ремень вокруг запястья, чтобы он не соскользнул с руки. Скрытые магниты позволяют обернуть ремень вокруг руки и носить как тканевый браслет, когда вы не пользуетесь камерой.

В комплекте: ремень на запястье, 2 якоря, чехол из микрофибры

Характеристики