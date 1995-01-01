Рюкзак среднего размера, хорошо подходит в качестве повседневного городского рюкзака, а также для путешествий на 1-2 дня. Неброский дизайн в урбанистическом стиле: чистые линии и минимум декора. Основное отделение раскрывается на всю ширину, на 180°, что позволяет легко упаковать вещи или достать предметы, которые вы положили на дно (не вытаскивая при этом всё остальное). Внутри – пара боковых сетчатых карманов для разных мелочей и отдельный защищенный карман для ноутбука (вмещает Macbook Pro 16"). Сверху также предусмотрен внешний карман с органайзером, куда можно положить телефон, бумажник, очки, наушники, документы. Два эластичных внешних кармана по бокам позволяют разместить литровую бутылку воды, термос или компактный штатив. В комплекте идут 2 ремня для внешнего крепления крупногабаритных вещей: например, с их помощью можно зафиксировать свернутую куртку, туристический коврик, палатку или велосипедный шлем.

Сверху и по бокам расположены широкие ручки, благодаря которым рюкзак можно легко положить на верхнюю багажную полку, а также вытащить его оттуда. На спинке есть петля для крепления рюкзака на ручке дорожного чемодана, которую также можно использовать в качестве ручки. Широкие плечевые лямки с мягким наполнителем можно убрать под спинку, чтобы они не болтались вокруг, когда не используются. У рюкзака имеется съемный нагрудный ремень, который можно отрегулировать по высоте. Поясного ремня у этой модели нет, он предусмотрен только у 45-литровой версии. С помощью компрессионной молнии вы можете быстро получить дополнительный полезный объем, или наоборот, сжать рюкзак, чтобы он занимал меньше места: глубина от 14 до 16 см, полезный объем от 27 до 33 литров.

Рюкзак выполнен из плотного нейлона 400D (полностью из переработанных материалов) с водоотталкивающей DWR пропиткой и двойным полимерным покрытием для защиты от дождя. Молнии #10 UltraZips также обладают всепогодной защитой, дно дополнительно усилено подкладкой 900D. Сам рюкзак внутри пуст, внутреннее пространство организуется с помощью дополнительных чехлов от Peak Design: Camera Cube, Packing Cube, Tech Pouch, Wash Pouch, Shoe Pouch. Конечно, вы можете использовать и свои собственные.