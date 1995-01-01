Peak Design Everyday Sling 6L – средняя сумка в серии. Она хорошо всего подходит для зеркальных или беззеркальных камер, включая полнокадровые, а также для складного квадрокоптера или повседневных вещей. Внутрь помещается камера с установленным объективом + еще 1-2 объектива или вспышка. Также отлично подходит в качестве повседневной городской сумки: телефон, планшет до 11", ключи, документы, очки, что-нибудь из еды и так далее. Можно носить как слинг (через плечо) или на поясе («кенгуру»). Внутреннее пространство организуется с помощью двух гибких разделителей и нескольких карманов для мелочей. В комплекте идут 2 ремня: с их помощью снаружи можно закрепить куртку, зонтик или небольшой штатив.

Снаружи предусмотрен передний карман, куда можно положить телефон или небольшой блокнот. С обеих сторон сумки также есть проушины для крепления знаменитой пряжки Peak Design Capture, которая обеспечивает наружное крепление для камеры на тот случай, когда вам необходимо освободить руки, но вы не хотите убирать фотоаппарат далеко.

Сумка очень удобна в повседневной жизни. На ремне находится металлическая пряжка, которая позволяет быстро отрегулировать его длину: просто потяните пряжку вверх, чтобы сильнее прижать сумку к телу, или вниз, чтобы освободить ремень, когда вам нужно перекинуть ее вперед и достать вещи.

Peak Design Everyday Sling выполнена из прочного и плотного нейлонового каркаса (400D) с усиленным дном (900D) . Внутренняя отделка – из мягкого нейлона серого цвета. Для защиты от влаги применяется двойное полимерное покрытие и водоотталкивающая (DWR) пропитка, а также молнии UltraZip с защитой от дождя. Вся ткань на 100% состоит из вторично переработанных материалов. Фурнитура частично алюминиевая, частично из стеклонаполненного нейлона, декоративные элементы из натуральной кожи (цвета Ash и Midnight) или хайпалона (у сумки черного цвета).

Версия The Everyday Sling V3 функционально ничем не отличается от версии V2. Производитель не уточняет, но (по неофициальным данным) изменения коснулись отдельных материалов, использующихся в производстве: в третьей версии больше не применяются материалы из группы ПФАС (полифторалкильные соединения). Это так называемые «вечные вещества», которые были признаны опасными для человека и природы согласно последним научным исследованиям.

Комплектация

Сумка

2 внутренних разделителя

2 ремешка Cord Hook

Характеристики