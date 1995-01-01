Упрощенная версия оригинального Everyday Backpack сохраняет, тем не менее, визуально чистый урбанистический дизайн и комфортность при повседневном использовании. Вмещает зеркальную камеру с объективом типа 70-200/2.8, дополнительный объектив и аксессуары или беззеркальную камеру с несколькими объективами. У спинки располагается отдельный отсек для 13" ноутбука, который также удобно использовать для ношения документов и бумаг формата А4.

Основным материалом является 400D нейлон (100% из переработанного пластика), который формирует полужесткий каркас, дно рюкзака усилено более плотным, 900D нейлоном. Два слоя полиуретана в подкладке обеспечивают надежную защиту содержимого от влаги, а снаружи рюкзак обработан водоотталкивающей DWR пропиткой.

Внутреннее пространство можно разделить на 3 части с помощью 2 гибких разделителей на липучках. Также присутствуют боковые карманы (внутри и снаружи) и внутренний карман на передней части. Передняя часть откидывается как клапан: она закрывается на молнию по периметру (на 270°). На молнии установлено сразу 4 «машинки», что позволяет открывать рюкзак с любой из сторон: сверху и с боков, или же полностью закрыть доступ, согнав все машинки в область донышка и зафиксировав их там.

В комплекте с рюкзаком также идут два ремня для крепления крупногабаритных вещей: таких как, например, велосипедный шлем или туристический коврик. На корпусе рюкзака располагается 10 петель, к которым эти ремни можно быстро пристыковать с помощью фирменных клипс. Также в комплекте съемная нагрудная стяжка для лямок (регулируется по высоте) и эластичный шнурок с креплением для ключей.

Спинка отделана вентилируемой сетчатой тканью с мягкой подкладкой.

Помимо 2 лямок, на рюкзаке располагаются 3 широкие ручки, которые позволяют с легкостью поднимать рюкзак на верхние полки, доставать его оттуда, а также носить рюкзак как чемодан, в одной руке. В путешествиях рюкзак можно надеть на рукоятку дорожного чемодана на колесах.

Everyday Backpack Zip – это стильный и комфортный рюкзак для повседневного ношения. Он подойдет для учебы, отдыха, поездок и, конечно, фото- и видеосъемки.

Комплектация:

Рюкзак

2 гибких перегородки на липучках (FlexFold)

2 длинных ремня Cord Hook для внешнего крепления аксессуаров

Нагрудная стяжка

Шнурок для ключей с «якорем» Peak Design

Характеристики