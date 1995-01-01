Peak Design Tech Pouch V3 – небольшая сумка-несессер для организации повседневных мелочей и технических аксессуаров. Беспроводные наушники, мышка для ноутбука, зарядное устройство, кабели, карты памяти, флешки и жесткие диски, USB аккумулятор, телефон, блокнот, пара ручек, паспорт – для всего этого здесь можно найти место. Множество карманов позволяют расположить вещи так, чтобы они не терлись, не царапались и не бились друг о друга во время ношения.

Начиная с версии V2.0 была добавлена верхняя ручка для ношения в руке, также предусмотрены небольшие боковые ручки, нижняя ручка и веревочные петли для крепления плечевого ремня: можно использовать оригинальные ремни Peak Design или любые другие ремешки с карабинами – в этом случае Tech Pouch можно использовать как небольшую плечевую сумочку для повседневного ношения. Без ремня сумка в основном используется как чехол-органайзер для ношения аксессуаров в рюкзаке или большой сумке.

Peak Design Tech Pouch V3 функционально не отличается от предыдущей версии, но использует немного другие материалы: в частности, в водоотталкивающей пропитке больше не применяются так называемые «вечные» ПФАС химикаты (пер- и полифторалкильные вещества), которые были признаны потенциально опасными для здоровья по данным последних исследований. Основной материал – это плотный 400D нейлон Versa Shell, на 100% сделанный из материалов вторичной переработки и одобренный сертификацией Bluesign. Сумка закрывается на влагозащищенную молнию #8 UltraZip. Стенки плотные, с наполнением из EVA пены, образующей полужесткую ракушку, которая всегда сохраняет свою форму. Благодаря водоотталкивающей пропитке C0 DWR сумка практически не пачкается, а при необходимости ее можно просто промыть под струей воды (машинная стирка не рекомендуется).

Обратите внимание: плечевой ремень не входит в стандартную комплектацию.

Характеристики