Roller Pro Carry-On от Peak Design перевернет ваши представления о перевозке багажа. Этот легкий и вместительный чемодан проходит требования к «ручной клади» большинства авиакомпаний мира (за исключением лоукостеров), поэтому все ваши ценные вещи смогу полететь вместе с вами, в салоне самолета. Дизайн был разработан с нуля, чтобы вмещать больше вещей, лучше двигаться, обеспечивать лучшую защиту и, наконец, выглядеть лучше. Roller Pro Carry-On устанавливает новые стандарты качества, функциональности и эстетики.

Все начинается с инновационной низкопрофильной ручки SlimDrive, изготовленной из жесткого и легкого углеродного волокна (карбона). SlimDrive сводит к минимуму неиспользуемое пространство внутри сумки, а также исключает изгибание/скручивание, которое часто происходит в традиционных трехсекционных алюминиевых ручках. Ощущения от управления этим чемоданом, по заявлению создателей, «на световые годы превосходит ощущения от других чемоданов на колесиках». Гибридная конструкция корпуса (внутренний каркас из поликарбоната + внешняя оболочка из плотного нейлона Versa Shell 500D) обеспечивает превосходную защиту, свойственную чемоданам-ракушкам, и гибкость организации пространства, характерную для мягких чемоданов — сочетание, которое вы не найдете нигде больше. То же самое относится и к уникальной конструкции крышки, напоминающей подъемный мост и обеспечивающей полный доступ при вдвое меньших габаритах (по сравнению с традиционной конструкцией «ракушек»). Упаковывайте и распаковывайте вещи в тесных, ограниченных пространствах.

Внешний карман позволяет быстро разместить и извлечь обратно такие вещи как паспорта, очки, наушники, а защищенный отсек для ноутбука автоматически закрывается на магнитный замок, предотвращая случайное выскальзывание вашего лэптопа. Система съемных эластичных шнуров Cord Hook позволяет закрепить снаружи такие вещи как, например, штатив, зонт или свернутую куртку. Внутри располагается такая же система фиксации с эластичными шнурками Cord Hook, которая обеспечивает более быструю и элегантную фиксацию вещей по сравнению с традиционными компрессионными ремнями. Все детали продуманы блестяще: водонепроницаемые молнии UltraZips, которые запираются друг с другом с помощью стандартного навесного замка (замок нужно приобрести отдельно), бирка из хайпалона, позволяющая написать ваши контактные данные на случай потери, мягкие ручки (сверху снизу и по бокам) для удобства переноски и укладки на верхние полки, потайной карман для трекера AirTag и так далее.

Для фотографов — встречайте вашу новую мобильную студию. Roller Pro Carry-On идеально сочетается с новой сумкой-вкладышем XL Camera Cube (продается отдельно), что обеспечивает почти безграничные возможности для хранения и защиты полного комплекта профессиональной фототехники, включая вертикальный органайзер для таких мелочей как карты памяти, аккумуляторы, кабели так далее. В дороге, на выезде или в студии – Roller Pro станет вашим незаменимым помощником.