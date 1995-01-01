Площадка с ремешком Peak Design Micro Clutch I-Plate
Код товара : УТ-00075586
Артикул : MC-S-1
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Первый в своем роде ремешок Micro Clutch разработанный для небольших беззеркальных камер. Micro Clutch идеально подходит для любой деятельности, где защита от падений и комфорт имеют решающее значение. В отличие от традиционных ремешков для зеркальных фотоаппаратов мягкая петля Micro Clutch удобно удерживает 2–4 пальца. Этот уникальный дизайн обеспечивает восхитительное сочетание превосходного захвата и повышенного комфорта не ограничивая при этом доступ к элементам управления камеры.
Micro Clutch также включает в себя съемную площадку для штатива. Можно использовать со штативами Peak Design Tripod, системой крепления Peak Design Capture V3 и штативами сторонних производителей совместимыми с Arca. Встроенная точка крепления Peak Design Anchor позволяет использовать любой ремень для камеры PD.
Совместимые фотокамеры:
- Canon G7X
- Fujifilm X-T3, X-T2, X-T1, X-T30 II, X-T30, X-T20, X-T10, серия X-100, серия X-Pro, X-E4, X-E3, X-E2, X-E2s, X-E1
- Leica Q2, Q, M1, M9, M8
- Nikon ZFC
- Sony A7C