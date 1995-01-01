Описание

Первый в своем роде ремешок Micro Clutch разработанный для небольших беззеркальных камер. Micro Clutch идеально подходит для любой деятельности, где защита от падений и комфорт имеют решающее значение. В отличие от традиционных ремешков для зеркальных фотоаппаратов мягкая петля Micro Clutch удобно удерживает 2–4 пальца. Этот уникальный дизайн обеспечивает восхитительное сочетание превосходного захвата и повышенного комфорта не ограничивая при этом доступ к элементам управления камеры.

Micro Clutch также включает в себя съемную площадку для штатива. Можно использовать со штативами Peak Design Tripod, системой крепления Peak Design Capture V3 и штативами сторонних производителей совместимыми с Arca. Встроенная точка крепления Peak Design Anchor позволяет использовать любой ремень для камеры PD.

Совместимые фотокамеры: