Form – серия ремней от Peak Design в предельно минималистичном стиле: это тонкие ремешки без пряжек, без регулировки длины. Серия включает 2 вида материалов: плетеную веревку и натуральную кожу, ремни выпускаются в 4 размерах (в 5, если считать с кистевым) и нескольких цветах. Ремни Form Rope выполнены из специально разработанной веревки, которая внешне напоминает альпинистский корд, но сделана более мягкой и амортизирующей для комфортного ношения. Peak Design заявляет, что самостоятельно разработали дизайн веревки из нитей нейлона и полиэстера для достижения оптимального баланса между прочностью, мягкостью и эластичностью.

На концах веревка плавно переходит в подобранную по цвету низкопрофильную версию соединителей Anchor Link из стеклонаполненного нейлона, обеспечивая надежное и легкое крепление камеры. Изящное кольцо из анодированного алюминия позволяет прикрепить запасной «якорь», чтобы ремень можно было носить через плечо, даже когда вы отсоедините его от камеры (не надо думать, куда положить ремень). Несмотря на внешнюю изящность и тонкость, ремни Form Rope выдерживают большие нагрузки: до 90 кг на отдельный «якорь» (шнур из СВЭМП), 82 кг – на весь ремень.

Система быстрого крепления Peak Design Anchor («якоря») впервые появилась на рынке в 2014 году, с тех пор прошла уже несколько обновлений дизайна, а сам принцип был неоднократно скопирован другими производителями. Компактные «якоря» устанавливаются на фотоаппарат, бинокль или другой предмет, а затем защелкиваются в пазах коннектора. Система позволяет буквально за пару секунд снять или надеть ремень, в то время как с классическими креплениями (стропы или кольца) это отнимало куда больше времени. Вы можете быстро снять ремень, когда ставите камеру на штатив или электронный стабилизатор, быстро переключиться между разными камерами или несколькими ремнями, выбирая их под внешний образ и задачи. В целом, это очень удобно.

Благодаря 4 фиксированным размерам на выбор, любой фотограф сможет подобрать идеальную посадку под свой стиль ношения камеры.

Ключевые особенности:

Фиксированная длина, минимум фурнитуры, «чистый» внешний вид

Отсутствие видимых швов и стежков: простота и элегантность

Можно носить через плечо, на шее или на плече

Максимальная протестированная нагрузка на ремень: 82 кг, не разорвать даже силой

Сверхтонкие крепления для «якорей», выполненные в цвет ремня

«Якоря» (Anchor) версии 5 визуально упрощены, т.е. меньше бросаются в глаза

И якоря, и крепления для них обратно совместимы с ремнями и якорями предыдущих поколений от Peak Design.

Оптимально сочетается с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами с небольшой оптикой, биноклями.

Характеристики