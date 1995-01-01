Form – серия ремней от Peak Design в предельно минималистичном стиле: это тонкие ремешки без пряжек для регулировки длины. Серия включает 2 вида материалов: плетеную веревку и натуральную кожу, ремни выпускаются в 4 размерах (в 5, если считать с кистевым) и нескольких цветах. Ремни Form Leather выполнены из высококачественной коровьей кожи*, которая плавно заканчивается низкопрофильными быстроразъемными соединителями Anchor Link, уменьшенной версией классических коннекторов (которая, тем не менее, совместима с «якорями» предыдущих поколений). Со стороны подкладки кожа отделана специальным образом, чтобы, с одной стороны, плавно скользить по телу, не натирая кожу, а с другой стороны – не соскальзывать с плеча.

* Peak Design закупает кожу, получившую золотой рейтинг от Leather Working Group, что означает соответствие самым высоким стандартам экологических практик, включая потребление воды / энергии, обращение с химическими веществами, выбросы в атмосферу и отслеживаемость сырья.

Как пишет производитель: «При разработке Form Leather мы поставили перед собой задачу создать минималистичную альтернативу громоздким кожаным ремням для фотоаппаратов, к которым все привыкли. Вместо кричащей фурнитуры, броской строчки и массивных заклепок, мы придали Form Leather максимально простую, обтекаемую форму с едва заметной фурнитурой для вневременного «чистого» вида (timelessly clean look)».

На ремне присутствует тонкая алюминиевая пряжка, к которой можно прикрепить запасной якорь, чтобы вы могли носить ремешок на теле, когда отсоединяете камеру (ставите на штатив, стабилизатор и так далее) или когда носите компактный фотоаппарат, закрепленный всего за одну проушину.

Несмотря на внешнюю изящность и утонченность, ремни Form Leather выдерживают большие нагрузки: до 90 кг на отдельный «якорь» (шнур из СВЭМП), 45 кг – на весь ремень.

Система быстрого крепления Peak Design Anchor («якоря») впервые появилась на рынке в 2014 году, с тех пор прошла уже несколько обновлений дизайна, а сам принцип был неоднократно скопирован другими производителями. Компактные «якоря» устанавливаются на фотоаппарат, бинокль или другой предмет, а затем защелкиваются в пазах коннектора. Система позволяет буквально за пару секунд снять или надеть ремень, в то время как с классическими креплениями (стропы или кольца) это отнимало куда больше времени. Вы можете быстро снять ремень, когда ставите камеру на штатив или электронный стабилизатор, быстро переключиться между разными камерами или несколькими ремнями, выбирая их под внешний образ и задачи. В целом, это очень удобно.

Благодаря 4 фиксированным размерам на выбор, любой фотограф сможет подобрать идеальную посадку под свой стиль ношения камеры.

Ключевые особенности:

Фиксированная длина, минимум фурнитуры, «чистый» внешний вид

Отсутствие тиснения, строчек, заклепок: простота и элегантность

Высококачественная коровья кожа мягкая, прочная и со временем приобретает красивую патину

Можно носить на шее, на плече или через плечо

Максимальная протестированная нагрузка на ремень: 45 кг

Сверхтонкие крепления для «якорей», выполненные в цвет ремня

«Якоря» (Anchor) версии 5 визуально упрощены, т.е. меньше бросаются в глаза

И якоря, и крепления для них обратно совместимы с ремнями и якорями предыдущих поколений от Peak Design.

Оптимально сочетается с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами с небольшой оптикой, биноклями.

Характеристики