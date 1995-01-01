Peak Design Field Pouch V2 можно использовать и как отдельную сумку, и как чехол-органайзер внутри больших рюкзаков или чемоданов. В нем можно носить небольшую камеру с необходимыми аксессуарами (кабелями, картами памяти и так далее), или можно носить повседневные вещи: телефон, зарядное устройство, универсальный аккумулятор, жесткий диск, очки, ключи, деньги. Урбанистический стиль: чистые линии, ничего лишнего, минималистичный декор. Выполнен из экологичной и прочной ткани: нейлон 400D на 100% из переработанного пластика, с двойным водостойким полиуретановым покрытием, подкладка из мягкого фетра (войлока).

Верхний клапан закрывается на 2 широкие «липучки» велкро. При этом объем чехла адаптируется в зависимости от содержимого: от 1.5 до 3 литров. Внутри 1 карман на молнии + 8 эластичных кармашков-органайзеров для различных мелочей. По бокам предусмотрены проушины для крепления фирменной пряжки Peak Design Capture. Носить можно или на поясном ремне, или через плечо.

Характеристики