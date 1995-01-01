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Чехол Peak Design Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый

  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
  • Field Pouch V2 Charcoal, темно-серый
Код товара:УТ-00066632
Артикул:BP-CH-2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Peak Design Field Pouch V2 можно использовать и как отдельную сумку, и как чехол-органайзер внутри больших рюкзаков или чемоданов. В нем можно носить небольшую камеру с необходимыми аксессуарами (кабелями, картами памяти и так далее), или можно носить повседневные вещи: телефон, зарядное устройство, универсальный аккумулятор, жесткий диск, очки, ключи, деньги. Урбанистический стиль: чистые линии, ничего лишнего, минималистичный декор. Выполнен из экологичной и прочной ткани: нейлон 400D на 100% из переработанного пластика, с двойным водостойким полиуретановым покрытием, подкладка из мягкого фетра (войлока).

Верхний клапан закрывается на 2 широкие «липучки» велкро. При этом объем чехла адаптируется в зависимости от содержимого: от 1.5 до 3 литров. Внутри 1 карман на молнии + 8 эластичных кармашков-органайзеров для различных мелочей. По бокам предусмотрены проушины для крепления фирменной пряжки Peak Design Capture. Носить можно или на поясном ремне, или через плечо.

Характеристики

  • Размеры внешние: мин.: 24 х 19 х 1 см, макс.: 27 х 25 х 11 см
  • Размеры внутренние: от 26 х 14 х 0.5 см до 23 х 18 х 10 см
  • Материалы: нейлон 400D с двойным полиуретановым покрытием, подкладка из войлока
  • Вместимость: компактный фотоаппарат типа Fujifilm X100 или Ricoh GR + мелкие аксессуары или повседневные вещи: телефон, бумажник, очки и так далее
  • Вес: 170 г
  • Комплектация: чехол, съемный плечевой ремень