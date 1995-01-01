Ремень Cuff Leather от Peak Design выполнен в том же стиле, что и плечевые ремни Form Leather, – это премиальный минимализм, обеспечивающий комфорт и не бросающийся в глаза. Большинство кожаных ремешков имеют довольно громоздкую фурнитуру, яркую строчку, заклепки – создавая Cuff Leather дизайнеры Peak Design старались максимально дистанцироваться от этого и предложить новый взгляд. Они разработали собственные материалы и фурнитуру, чтобы придать ремню более лаконичную форму, не теряя удобство ношения. Узкая лента из коровьей кожи* плавно переходит в уменьшенный коннектор для фирменных «якорей», которые обеспечивают надежное и быстрое соединение с камерой. Алюминиевый фиксатор аккуратно затягивается вокруг запястья, предотвращая случайные падения выскользнувшей из рук камеры.

* Peak Design использует кожу, получившую золотой рейтинг от Leather Working Group, что означает соответствие самым высоким стандартам экологических практик, включая потребление воды / энергии, обращение с химикатами, выбросы в атмосферу и отслеживаемость сырья.

Ремни на запястье обычно используются в качестве страховочного элемента, с таким ремнем вы можете свободнее снимать навскидку одной рукой, не опасаясь выронить и разбить камеру. Кроме того, камеру можно периодически просто выпускать из рук, чтобы дать отдых пальцам. По своим размерам Cuff Leather оптимально подходит для компактных или беззеркальных камер, а также для оптики (бинокли, монокуляры), измерительного оборудования и тому подобных предметов. Несмотря на изящность, ремни Cuff Leather протестированы на большие нагрузки: до 45 кг (90 кг на отдельный «якорь»).

Система быстрого крепления Peak Design Anchor (те самые «якоря») впервые появилась на рынке в 2014 году, с тех пор прошла уже несколько обновлений дизайна, а сам принцип был неоднократно скопирован другими производителями. Компактные «якоря» устанавливаются на фотоаппарат, бинокль или другой предмет, а затем защелкиваются в пазах коннектора. Система позволяет буквально за пару секунд снять или надеть ремень, в то время как с классическими креплениями (стропы или кольца) это отнимало куда больше времени. Вы можете быстро снять ремень, когда ставите камеру на штатив или электронный стабилизатор, быстро переключиться между разными камерами или несколькими ремнями, выбирая их под внешний образ и задачи. В данном изделии используются якоря 5-го поколения: они упрощены визуально, меньше бросаются в глаза. При этом данные якоря полностью взаимозаменяемы с моделями прошлых поколений.