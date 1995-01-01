Кистевой ремень Cuff Rope от Peak Design выполнен в том же стиле, что и плечевые ремни Form Rope, – это премиальный минимализм, обеспечивающий комфорт и не бросающийся в глаза. Большинство ремешков из веревок у других производителей изготавливается из грубой альпинистской веревки, пришитой к массивным кольцам. Дизайнеры Peak Design старались максимально дистанцироваться от этого, разработав собственные материалы и фурнитуру, чтобы создать более лаконичную форму с превосходным качеством исполнения.

Плетеная веревка из нейлона и полиэстера обеспечивает оптимальный баланс прочности, амортизации и эластичности для комфортной переноски камеры. В конце веревка плавно переходит в подобранную по цвету низкопрофильную версию фирменного коннектора для «якоря» Peak Design. Нейлоновый фиксатор затягивается в случае случайного падения, а элегантный анодированный алюминиевый стопор позволяет регулировать размер петли на запястье для оптимального комфорта и поддержки.

Ремни на запястье обычно используются в качестве страховочного элемента, с ними вы можете свободнее снимать навскидку одной рукой, не опасаясь выронить и разбить камеру. Кроме того, камеру можно периодически просто выпускать из рук, чтобы дать отдых пальцам. По своим размерам Cuff Leather оптимально подходит для компактных или беззеркальных камер, а также для оптики (бинокли, монокуляры), измерительного оборудования и тому подобных предметов. Несмотря на внешнюю простоту и изящность, ремни Cuff Rope выдерживают большие нагрузки: вплоть до 82 кг (90 кг на отдельный «якорь»).

Система быстрого крепления Peak Design Anchor (те самые «якоря») впервые появилась на рынке в 2014 году, с тех пор прошла уже несколько обновлений дизайна, а сам принцип был неоднократно скопирован другими производителями. Компактные «якоря» устанавливаются на фотоаппарат, бинокль или другой предмет, а затем защелкиваются в пазах коннектора. Система позволяет буквально за пару секунд снять или надеть ремень, в то время как с классическими креплениями (стропы или кольца) это отнимало куда больше времени. Вы можете быстро снять ремень, когда ставите камеру на штатив или электронный стабилизатор, быстро переключиться между разными камерами или несколькими ремнями, выбирая их под внешний образ и задачи. В данном изделии используются якоря 5-го поколения: они упрощены визуально, меньше бросаются в глаза. При этом данные якоря полностью взаимозаменяемы с моделями прошлых поколений.