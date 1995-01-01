Описание

Кистевой ремень Clutch от Peak Design отличается от других универсальностью, простотой использования и низким профилем установочного крепежа. Кроме того, это очень надежный ремень, сшитый из современных прочных и износостойких материалов. Clutch разрабатывался для зеркальных камер (от начального уровня до флагманов типа Canon 1D), но также может использоваться и со многими беззеркальными камерами. Clutch может комбинироваться с плечевыми ремнями Peak Design, металлической пряжкой Capture, штативными площадками (в том числе L-образными) от других производителей.

Одной из отличительных особенностей ремня является то, что он затягивается и освобождается одним движением руки, как ремни туристических рюкзаков: чтобы затянуть, потяните стропу, чтобы освободить, подденьте пальцем пряжку и потяните в обратную сторону.

Низкопрофильность и универсальность: в новой версии ремня Clutch в комплекте идет стандартная площадка (Standard plate), которая напрямую совместима со штативными головками системы Arca Swiss и пряжкой Peak Design Capture V3. Площадка устанавливается в штативное гнездо камеры и затягивается с помощью шестигранного ключа. К площадке цепляется якорь. Если вы используете штатив с площадками другой системы (например, Manfrotto PL) или длинные L-образные площадки, то шнурок от якоря можно просто пропустить снизу, зажав между штативной площадкой и нижней пластиной камеры. Вы можете прицепить к одной площадке 2 якоря, чтобы использовать 2 ремня (плечевой и кистевой) одновременно.