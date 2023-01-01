Peak Design Slide V3.0 – это легкий, но крепкий и надежный ремень для фотоаппарата с запатентованным фирменным креплением. С ним камеру можно носить на плече, на шее или через плечо. С помощью двух пряжек ремень легко настраивается под любой стиль ношения. Благодаря креплениям с помощью якорей ремень может быть быстро пристегнут или отстегнут от камеры одним пальцем, без помощи второй руки, и в то же время исключено случайное расстегивание. Каждый якорь выдерживает до 90 кг нагрузки и обладает исключительной стойкостью к истиранию. Крепления полностью совместимы с другими ремнями Peak Design, что позволяет быстро заменить плечевой ремень на кистевой.