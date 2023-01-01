Ремень Peak Design Camera Strap Slide V3.0 наплечный, черный
Код товара : УТ-00031384
Артикул : SL-BK-3
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
148 г
Материалы
нейлон, hypalon, алюминий
Описание
Peak Design Slide V3.0 – это легкий, но крепкий и надежный ремень для фотоаппарата с запатентованным фирменным креплением. С ним камеру можно носить на плече, на шее или как слинг. С помощью двух пряжек-слингов ремень легко настраивается под любой стиль ношения. Благодаря креплениям с помощью якорей ремень может быть быстро пристегнут или отстегнут от камеры одним пальцем, без помощи второй руки, и в то же время исключено случайное расстегивание. Каждый якорь выдерживает до 90 кг нагрузки и обладает исключительной стойкостью к истиранию. Крепления полностью совместимы с другими ремнями Peak Design, что позволяет быстро заменить плечевой ремень на кистевой.
Особенности:
- подходит для профессионального использования, прочная конструкция выдерживает вес до 90кг.
- совместим с любой камерой, биноклями и другими приборами. Присоединяется к камере с помощью петли или к штативу через ARCA-совместимую площадку, которая есть в комплекте.
- 3 положения для использования: на плече, на шее, перекресное положение (через плечо)
- легко отсоединяется или закрепляется с помощью якорных креплений, длина ремня регулируется с помощью алюминиевых пряжек.
- гладкий с одной стороны ремня и с противоскользящими вставками с другой, не натирает и не режет шею.
Ремень изготовлен из прочного нейлона, пряжки из алюминия.