Ремень Peak Design Camera Strap Slide Lite Kelp, оливковый
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Характеристики
Описание
Ремень Slide Lite предназначен в первую очередь для компактных и беззеркальных камер, для более тяжелых зеркальных камер рекомендуется оригинальный Slide, как более широкий ремень с подкладкой. У Slide Lite подкладка отсутствует, он жестче, но легче, компактнее и дешевле.
Slide Lite можно носить всеми возможными способами: на шее, на плече и через плечо. Две скользящие пряжки позволяют настраивать длину ремня одним движением: подтягивать при активном движении, освобождать для расслабленного ношения. С одной стороны ремень гладкий: это позволяет легко перекидывать камеру со спины на грудь и обратно (при ношении через плечо), не натирая одежду или кожу. С другой стороны расположены силиконовые накладки, не дающие камере соскользнуть с плеча.
Ключевой особенностью системы ремней от Peak Design являются их фирменные «якоря». При ношении через плечо уместно закрепить один из якорей в штативном гнезде камеры: в этом случае камера меньше болтается и легче перехватывается. Якоря позволяют быстро снять ремень (например, при установке камеры на штатив или стабилизатор), а также быстро заменять плечевой ремень на кистевой и обратно, или переключаться между камерами, если вы используете несколько. Якоря можно использовать вместе со штативными площадками и пряжками Capture.
Ремни Slide и Slide Lite также можно использовать для ношения биноклей, дальномеров, чехлов, сумок и так далее.
В стандартный комплект входит
- ремень
- 4 якоря
- крепление в штативное гнездо
- шестигранный ключ
- чехол
Характеристики
- Длина: от 99 до 145 см
- Ширина: 3.2 см
- Вес: 104 г
- Материалы: плетеный нейлон, акценты из натуральной кожи, силикон, алюминий, термопластик