Leash – один из самых популярных ремней компании Peak Design. Он выполнен в простом, минималистичном дизайне и подходит для разных стилей ношения камеры: на шее, на плече или через плечо. Ремень легко настраивается по длине, для чего предусмотрены две пряжки. Одной из пряжек вы задаете длину ремня под ваш рост и вес (один раз на все время), а второй подтягиваете или ослабляете ремень в зависимости от ситуации. Обе пряжки работают исключительно просто: просуньте палец в петельку и потяните ее вверх или вниз.

Leash – узкий ремень, который лучше всего подходит для компактных и беззеркальных камер с небольшими объективами, для зеркальных фотоаппаратов или крупной оптики лучше взять более широкие ремни серии Slide. Для крепления к камере он использует систему быстросъемных якорей. «Якоря» (Anchors) – инновационное и популярное решение компании Peak Design, которое уже успел скопировать ряд других компаний. Они выполнены в форме небольших пластиковых «таблеток» с запаянным шнурком. Шнурок заводится в проушины на камере или клетке, затем к ним пристегиваются ремни, кистевые или плечевые. Отстегнуть якорь можно одним пальцем, даже без помощи второй руки, и в то же время исключено случайное расстегивание. Каждый якорь выдерживает до 90 кг нагрузки и обладает исключительной стойкостью к истиранию. Смысл заключается в том, что вы можете быстро снять ремень, например, когда ставите камеру на штатив или стабилизатор, а также быстро менять ремни или камеры – если в вашем распоряжении больше одного фотоаппарата. Эту систему также можно использовать с биноклями, лазерными дальномерами и другими приборами.

Ремень выполнен из очень плотного плетеного нейлона – прочной и гладкой ткани, напоминающей автомобильные ремни безопасности. Она не натирает кожу, не оставляет потертостей на одежде, практически не изнашивается и обладает огромным запасом прочности. В области пряжек добавлены декоративные вставки из материала Hypalon, сами пряжки выполнены из отполированного алюминия, крепление для якорей – из нейлона, усиленного стекловолокном.

В комплекте идет сам ремень, 4 «якоря» для крепления к камере (2 запасных) и металлическая площадка для крепления к нижней части камеры – такой способ позволяет носить камеру в наклонном положении, чтобы ее рукоятка находилась прямо под рукой (смотрите видео). Якоря также полностью совместимы с пряжкой Peak Design Capture (все версии). Вы также можете использовать Leash с биноклями, дальномерами, штативами и другими инструментами.

Характеристики:

Длина: от 83 до 145 см, один размер подходит для всех

Ширина: 19 мм

Вес: 86 г

Комплектация