Сетевое зарядное устройство Patona 2640 Premium GAN - быстрое зарядное устройство 65 Вт PD 3.0 (PD = Power-Delivery) QC 3.0. Разработано с учетом высокой безопасности, качества и абсолютной надежности. Оно идеально подходит для профессионалов и постоянного использования с высокой производительностью и длительным сроком службы. Может использоваться в качестве запасного или второго зарядного устройства.

Зарядные устройства и внешние аккумуляторы GaN меньше своих кремниевых аналогов. Это также связано с тем, что зарядные устройства/внешние аккумуляторы на основе нитрида галлия не требуют столько компонентов, сколько их кремниевые версии. Меньше энергии также теряется на тепло из-за меньшего нагрева во время передачи энергии. Кроме того, повышенная эффективность продуктов GaN позволяет более мощным устройствам работать на меньших источниках питания/внешних аккумуляторах. Таким образом, вместо того, чтобы брать с собой громоздкое зарядное устройство ноутбука и небольшой внешний аккумулятор смартфона.

Основные характеристики:

Блок питания мощностью 65 Вт с 2 портами USB-C Power Delivery

Дополнительный порт USB-A для одновременной зарядки до 3 устройств

Быстрая зарядка

Технические данные: