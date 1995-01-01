Зарядное устройство Patona 2640 Premium GAN, PD, USB-A + USB-C, 65 Вт, черное
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Описание
Сетевое зарядное устройство Patona 2640 Premium GAN - быстрое зарядное устройство 65 Вт PD 3.0 (PD = Power-Delivery) QC 3.0. Разработано с учетом высокой безопасности, качества и абсолютной надежности. Оно идеально подходит для профессионалов и постоянного использования с высокой производительностью и длительным сроком службы. Может использоваться в качестве запасного или второго зарядного устройства.
Зарядные устройства и внешние аккумуляторы GaN меньше своих кремниевых аналогов. Это также связано с тем, что зарядные устройства/внешние аккумуляторы на основе нитрида галлия не требуют столько компонентов, сколько их кремниевые версии. Меньше энергии также теряется на тепло из-за меньшего нагрева во время передачи энергии. Кроме того, повышенная эффективность продуктов GaN позволяет более мощным устройствам работать на меньших источниках питания/внешних аккумуляторах. Таким образом, вместо того, чтобы брать с собой громоздкое зарядное устройство ноутбука и небольшой внешний аккумулятор смартфона.
Основные характеристики:
- Блок питания мощностью 65 Вт с 2 портами USB-C Power Delivery
- Дополнительный порт USB-A для одновременной зарядки до 3 устройств
- Быстрая зарядка
Технические данные:
- Вход: 100~240 В, 50/60 Гц, 1,5 А макс.
- Выход: 65 Вт максимальный
- Выход USB-A: 4,5 В/5,0 А, 5 В/4,5 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 20 В/3 А
- Выход USB-C1 или USB-C2: 5 В/3,0 А, 9 В/3,0 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В 3,25 А
- Выход USB-C1и USB-C2: 45 Вт+20 Вт Выход USB-C1 и USB-A: 40 Вт+22,5 Вт
- Выход USB-C1 и (USB-C2+USB-A): 40 Вт+22,5 Вт
- Выход USB-C2 и USB-A: 22,5 Вт