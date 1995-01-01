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Сетевое зарядное устройство Patona 2591 PD20W, USB-C, черное

  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
  • 2591 PD20W, USB-C, черное
Код товара:УТ-00084848
Артикул:2591*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сетевое зарядное устройство Patona 2591 - быстрое зарядное устройство PD 20 Вт (PD = Power-Delivery). Разработано с учетом высокой безопасности, качества и абсолютной надежности. Идеально подходит для профессионалов и предназначено для постоянного использования с высокой производительностью и длительным сроком службы. Может использоваться в качестве запасного или второго зарядного устройства.

Характеристики:

  • PD20W 5В/3А 9В/2,22А 12В/1,67А USB-C
  • Вход: 100~240 В, 50/60 Гц, 0,6 А макс.
  • Выход: 20 Вт, 5 В/3,0 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А