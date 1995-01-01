Сетевое зарядное устройство Patona 2591 PD20W, USB-C, черное

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Код товара: УТ-00084848 Артикул: 2591* Код товара: УТ-00084848 Артикул: 2591* Сетевое зарядное устройство Patona 2591 - быстрое зарядное устройство PD 20 Вт (PD = Power-Delivery). Разработано с учетом высокой безопасности, качества и абсолютной надежности. Идеально подходит для профессионалов и предназначено для постоянного использования с высокой производительностью и длительным сроком службы. Может использоваться в качестве запасного или второго зарядного устройства. Товар не найден Задать вопрос Описание Сетевое зарядное устройство Patona 2591 - быстрое зарядное устройство PD 20 Вт (PD = Power-Delivery). Разработано с учетом высокой безопасности, качества и абсолютной надежности. Идеально подходит для профессионалов и предназначено для постоянного использования с высокой производительностью и длительным сроком службы. Может использоваться в качестве запасного или второго зарядного устройства. Характеристики: PD20W 5В/3А 9В/2,22А 12В/1,67А USB-C

Вход: 100~240 В, 50/60 Гц, 0,6 А макс.

Выход: 20 Вт, 5 В/3,0 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А Видео Наш обзор

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