Зарядный рукав Paterson PTP125 обеспечивает безопасное извлечение пленки из фотокамер: если пленку зажевало, порвало внутри камеры или вы просто забыли перемотать ее обратно в катушку, все кадры можно сохранить, открыв камеру в таком мешке, непроницаемом для света. Также подходит для заряжания пленки в многоразовые катушки и в проявочные бачки. Внутренняя отделка из мягкой ткани предотвращает потение рук. Размеры мешка позволяют свободно открыть внутри него камеру среднего формата. При этом в сложенном виде он занимает совсем немного места: можно взять с собой на съемку.

Размеры: прибл. 70 х 70 см. Основной материал: нейлон.