Папка Paterson 120/220 Negative Filing System для хранения 120 пленки

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Код товара: УТ-00037673 Артикул: PTP612 Код товара: УТ-00037673 Артикул: PTP612 Фотолаборатория Сливеры / папки для негативов Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фотолаборатория Фотолаборатория Сливеры / папки для негативов Описание Папка со сливерами для хранения нарезанной фотопленки. В комплекте 25 листов для пленки 120 формата, листы из полупрозрачного и химически нейтрального пергамина (кальки), каждый вмещает 4 полоски пленки (3 кадра формата 6х6 см), а также индексный отпечаток («контактный лист»). Дополнительные листы для 120-й или 35-мм пленки можно приобрести отдельно. Видео Наш обзор

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