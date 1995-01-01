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Папка Paterson 120/220 Negative Filing System для хранения 120 пленки

  • 120/220 Negative Filing System для хранения 120 пленки
  • 120/220 Negative Filing System для хранения 120 пленки
  • 120/220 Negative Filing System для хранения 120 пленки
Код товара:УТ-00037673
Артикул:PTP612

Товар не найден

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Описание
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Описание

Папка со сливерами для хранения нарезанной фотопленки. В комплекте 25 листов для пленки 120 формата, листы из полупрозрачного и химически нейтрального пергамина (кальки), каждый вмещает 4 полоски пленки (3 кадра формата 6х6 см), а также индексный отпечаток («контактный лист»). Дополнительные листы для 120-й или 35-мм пленки можно приобрести отдельно.