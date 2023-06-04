Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick Travel работает не от розетки, а от USB Micro-B входа, что позволяет заряжать аккумуляторы как дома (от универсального сетевого USB адаптера), так и в дороге. USB кабель в комплекте. Устройство обеспечивает быструю зарядку Ni-MH аккумуляторов благодаря функции Smart Charge, которая контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки. 1-2 батареи Eneloop АА 2000 мАч заряжаются за 2 часа 15 минут, 3-4 батареи – за 4.5 часа. Батареи можно заряжать поштучно, а не только попарно, а также заряжать АА и ААА аккумуляторы одновременно.

Трехцветные светодиодные индикаторы сообщают о ходе и завершении зарядки: красный – менее 20%, желтый – 20-80%, зеленый – более 80%, свет выключен: полностью заряжен. Устройство поддерживает аккумуляторы типоразмеров АА и ААА. Если аккумулятор неисправен, установлен неправильно или вместо аккумулятора поставлена щелочная батарейка, светодиод над ним начнет мигать красным, ток на батарею подаваться не будет. Также есть функция проверки состояния аккумулятора: если светодиод начинает мигать желтым – ресурс этого аккумулятора заканчивается, скоро его придется заменить. Многоуровневая защита зарядного устройства предотвращает перегрев, защищает от избыточного заряда, скачков напряжения и короткого замыкания.

Использование в качестве пауэрбанка: Panasonic Smart & Quick Travel может выдавать питание для зарядки телефона и других мобильных устройств*: для этого на корпусе устройства имеется выход USB-A (5 В). 4 аккумулятора Eneloop AA 2000 мАч смогут зарядить средний смартфон приблизительно на 50%. Устройство выпускается в двух цветах: в черном или в белом.

*Для зарядки других устройств можно использовать не только батареи Eneloop и Eneloop Pro, но и батареи других брендов, включая одноразовые батарейки – щелочные или литиевые.

В комплекте с зарядным устройством идет 4 никель-металлогидридных аккумулятора Eneloop типоразмера АА емкостью 2000 мАч. Эти аккумуляторы отличаются низким уровнем саморазряда: даже через 10 лет хранения они сохраняют 70% заряда, поэтому их можно использовать сразу из коробки, как обычные батарейки. Аккумуляторы Eneloop обладают повышенным ресурсом: они протестированы на 2100 зарядных циклов, поэтому прослужат вам долгие годы. Стабильное напряжение: в отличие от щелочных батареек и аккумуляторов других брендов, аккумуляторы Eneloop поддерживают заявленное напряжение (1.2В) практически в течение всего цикла отдачи энергии, поэтому работоспособность устройства не снижается вплоть до полного разряда батарей. Устойчивы к морозам: аккумуляторы Eneloop продолжают работать при температуре до -20° С (время работы будет меньше, чем при комнатной температуре). Отсутствие эффекта памяти: не обязательно дожидаться полного разряда, вы можете зарядить аккумуляторы Eneloop в любое время, это никак не скажется на их емкости в дальнейшем.

Множество применений: аккумуляторы популярного размера АА могут использоваться в детских игрушках, пультах дистанционного управления, DECT-телефонах, фонариках*, фотовспышках, беспроводных клавиатурах, мышках, настенных часах и так далее.

*Eneloop нельзя использовать в приборах с герметичным батарейным отсеком: например, в водонепроницаемых фонарях, лампах для подводной съемки и так далее.

Технические характеристики

Зарядное устройство Smart & Quick BQ-CC87

Входной ток: постоянный, 5В

Зарядный ток: постоянный AA: 1.5В 550 мА x4 AAA: 1.5В 275 мА x4 USB: 5В

Контроль зарядки: Smart Charge, «Умный контроллер» напряжения

Индикация: 4 трехцветных LED индикатора

Заряжаемые аккумуляторы: AA x1,2,3,4 / AAA x1,2,3,4 ячейки

Размеры: 85 х 66 х 28.5 мм

Вес: 85 г

Время зарядки 2 АА 2000 мАч: 2.25 ч 4 АА 2000 мАч: 4.5 ч 2 АА 2500 мАч: 3 ч 4 АА 2500 мАч: 6 ч 2 ААА 800 мАч: 2.25 ч 4 ААА 800 мАч: 4.5 ч



Аккумуляторы Eneloop