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Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick BQ-CC55E (АА / ААА)

  • Smart & Quick BQ-CC55E (АА / ААА)
  • Smart & Quick BQ-CC55E (АА / ААА)
  • Smart & Quick BQ-CC55E (АА / ААА)
Код товара:УТ-00045148
Артикул:BQ-CC55E

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick BQ-CC55 – для частой и быстрой зарядки Ni-MH аккумуляторов типа АА и ААА.

  • Входной ток: переменный 100-240 В 50-60 Гц
  • Зарядный ток: постоянный 1,5 В 550 mA x 4 (AA); 1,5 В 275 mA x 4 (AAA)
  • Контроль зарядки: Smart Charge1 / дельта напряжения / таймер
  • Индикация: 4 LED индикатора (3 цвета)
  • Заряжаемые аккумуляторы: AA, AAA (индивидуальная зарядка)
  • Продолжительность зарядки: 1,5 часа / 3 часа (АА 2000 мАч, ААА 800 мАч)
  • Размеры 68 x 120 x 55 мм
  • Вес 124 г
  • Цвет корпуса белый

*1 Функция «Smart Charge» («интеллектуальная зарядка») заключается в автоматическом контроле напряжения и температуры заряжаемого аккумулятора. Это позволяет сократить время зарядки и предотвратить излишнее потребление энергии.