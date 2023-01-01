Описание

Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick BQ-CC55 – для частой и быстрой зарядки Ni-MH аккумуляторов типа АА и ААА.

Входной ток: переменный 100-240 В 50-60 Гц

Зарядный ток: постоянный 1,5 В 550 mA x 4 (AA); 1,5 В 275 mA x 4 (AAA)

Контроль зарядки: Smart Charge 1 / дельта напряжения / таймер

/ дельта напряжения / таймер Индикация: 4 LED индикатора (3 цвета)

Заряжаемые аккумуляторы: AA, AAA (индивидуальная зарядка)

Продолжительность зарядки: 1,5 часа / 3 часа (АА 2000 мАч, ААА 800 мАч)

Размеры 68 x 120 x 55 мм

Вес 124 г

Цвет корпуса белый

*1 Функция «Smart Charge» («интеллектуальная зарядка») заключается в автоматическом контроле напряжения и температуры заряжаемого аккумулятора. Это позволяет сократить время зарядки и предотвратить излишнее потребление энергии.