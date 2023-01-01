Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick BQ-CC55E (АА / ААА)
Код товара : УТ-00045148
Артикул : BQ-CC55E
4 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Зарядное устройство Panasonic Smart & Quick BQ-CC55 – для частой и быстрой зарядки Ni-MH аккумуляторов типа АА и ААА.
- Входной ток: переменный 100-240 В 50-60 Гц
- Зарядный ток: постоянный 1,5 В 550 mA x 4 (AA); 1,5 В 275 mA x 4 (AAA)
- Контроль зарядки: Smart Charge1 / дельта напряжения / таймер
- Индикация: 4 LED индикатора (3 цвета)
- Заряжаемые аккумуляторы: AA, AAA (индивидуальная зарядка)
- Продолжительность зарядки: 1,5 часа / 3 часа (АА 2000 мАч, ААА 800 мАч)
- Размеры 68 x 120 x 55 мм
- Вес 124 г
- Цвет корпуса белый
*1 Функция «Smart Charge» («интеллектуальная зарядка») заключается в автоматическом контроле напряжения и температуры заряжаемого аккумулятора. Это позволяет сократить время зарядки и предотвратить излишнее потребление энергии.