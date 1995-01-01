Panasonic Lumix S9 проще всего описать как Lumix S5 II в суперкомпактном корпусе. Как и S5 II, камера использует полнокадровую матрицу с разрешением 24 Мп., систему гибридной фазовой фокусировки, матричный 5-осевой стабилизатор изображения, откидной поворотный экран. S9 может записывать видео в 6К 30р или 4К 60р.

Автофокус Phase Hybrid AF

Как и другие современные камеры Panasonic, S9 использует гибридную фокусировку: по контрасту изображения и по фазовым датчикам, что обеспечивает высокую скорость наведения и отсутствие рыскания. Производитель заявляет, что при установке светосильных объективов (f/1.4) автофокус может работать даже ночью, при свете луны (EV -6). Благодаря машинному обучению камера распознает людей (лица / глаза / головы / тело целиком), животных, а также гоночные машины и мотоциклы. Автоматическое отслеживание объектов очень помогает при съемке подвижных сцен, например, бегающих детей и домашних питомцев, а также при съемке на открытой диафрагме, с очень небольшой глубиной резкости.

Высокая скорость серийной съемки

Максимальная скорость съемки составляет 30 кадров в секунду – и это с работающим автофокусом. С такой скоростью серии вы точно сможете поймать самый интересный момент.

Матричный стабилизатор изображения работает по 5 осям с эффективностью до 5 ступеней экспозиции (и до 6.5 ступеней при использовании объектива с оптическим стабилизатором). Это помогает при вечерней или ночной съемке, а также при использовании длиннофокусных объективов с высокой кратностью увеличения.

По эргономике камера больше напоминает компактные цифровые камеры: отсутствуют многофункциональные диски, количество кнопок в целом невелико – предполагается, что S9 будет в основном использоваться в автоматических режимах с минимальным вмешательством фотографа. Из интерфейсов имеется только USB Type C, Micro HDMI порт и вход для внешнего микрофона 3.5 мм. Пульт дистанционного управления можно подключить только по Bluetooth. У камеры отсутствует механический затвор, отчасти из-за этого S9 не может работать со вспышками. Башмак у нее «холодный», без контактов, годится только для крепления внешнего микрофона или небольшого светодиодного осветителя. Откидной поворотный дисплей помогает при съемке селфи, а также при фотографировании с верхних или нижних ракурсов.

К сожалению, у S9 имеются достаточно жесткие ограничения по длине видеозаписи: 6К видео можно записывать не дольше 10 минут подряд, 4К видео – не дольше 15 минут, Full HD – не более 20 минут. Это довольно печально, поскольку по всем остальным характеристиками видеозаписи S9 выглядит очень неплохо: есть запись в 10 бит 4:2:2, 4К видео со скоростью 60 кадров/с, режим Open Gate 3:2, облегчающий вертикальное кадрирование для социальных сетей, и так далее.

Интересной особенностью Lumix S9 являются загружаемые цветовые профили «Signature presets», их можно найти в мобильном приложении LUMIX Lab, там же можно создать и свои собственные. Мобильное приложение позволяет очень быстро получить снимки из камеры, отредактировать их и опубликовать в социальных сетях.

Panasonic Lumix S9 позиционируется как очень легкая и компактная камера для любительской съемки: семейные фотографии, фото- и видеоблоги, снимки из отпуска и так далее. Полнокадровая матрица обеспечивает очень высокое качество изображения даже при слабом освещении, а также эффектное размытие фона (при использовании светосильных объективов).

Обратите внимание: в меню камеры нет русского языка.

Характеристики