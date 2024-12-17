Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
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Характеристики
Описание
Panasonic Lumix S9 проще всего описать как Lumix S5 II в суперкомпактном корпусе. Как и S5 II, камера использует полнокадровую матрицу с разрешением 24 Мп., систему гибридной фазовой фокусировки, матричный 5-осевой стабилизатор изображения, откидной поворотный экран. S9 может записывать видео в 6К 30р или 4К 60р.
Автофокус Phase Hybrid AF
Как и другие современные камеры Panasonic, S9 использует гибридную фокусировку: по контрасту изображения и по фазовым датчикам, что обеспечивает высокую скорость наведения и отсутствие рыскания. Производитель заявляет, что при установке светосильных объективов (f/1.4) автофокус может работать даже ночью, при свете луны (EV -6). Благодаря машинному обучению камера распознает людей (лица / глаза / головы / тело целиком), животных, а также гоночные машины и мотоциклы. Автоматическое отслеживание объектов очень помогает при съемке подвижных сцен, например, бегающих детей и домашних питомцев, а также при съемке на открытой диафрагме, с очень небольшой глубиной резкости.
Высокая скорость серийной съемки
Максимальная скорость съемки составляет 30 кадров в секунду – и это с работающим автофокусом. С такой скоростью серии вы точно сможете поймать самый интересный момент.
Матричный стабилизатор изображения работает по 5 осям с эффективностью до 5 ступеней экспозиции (и до 6.5 ступеней при использовании объектива с оптическим стабилизатором). Это помогает при вечерней или ночной съемке, а также при использовании длиннофокусных объективов с высокой кратностью увеличения.
По эргономике камера больше напоминает компактные цифровые камеры: отсутствуют многофункциональные диски, количество кнопок в целом невелико – предполагается, что S9 будет в основном использоваться в автоматических режимах с минимальным вмешательством фотографа. Из интерфейсов имеется только USB Type C, Micro HDMI порт и вход для внешнего микрофона 3.5 мм. Пульт дистанционного управления можно подключить только по Bluetooth. У камеры отсутствует механический затвор, отчасти из-за этого S9 не может работать со вспышками. Башмак у нее «холодный», без контактов, годится только для крепления внешнего микрофона или небольшого светодиодного осветителя. Откидной поворотный дисплей помогает при съемке селфи, а также при фотографировании с верхних или нижних ракурсов.
К сожалению, у S9 имеются достаточно жесткие ограничения по длине видеозаписи: 6К видео можно записывать не дольше 10 минут подряд, 4К видео – не дольше 15 минут, Full HD – не более 20 минут. Это довольно печально, поскольку по всем остальным характеристиками видеозаписи S9 выглядит очень неплохо: есть запись в 10 бит 4:2:2, 4К видео со скоростью 60 кадров/с, режим Open Gate 3:2, облегчающий вертикальное кадрирование для социальных сетей, и так далее.
Интересной особенностью Lumix S9 являются загружаемые цветовые профили «Signature presets», их можно найти в мобильном приложении LUMIX Lab, там же можно создать и свои собственные. Мобильное приложение позволяет очень быстро получить снимки из камеры, отредактировать их и опубликовать в социальных сетях.
Panasonic Lumix S9 позиционируется как очень легкая и компактная камера для любительской съемки: семейные фотографии, фото- и видеоблоги, снимки из отпуска и так далее. Полнокадровая матрица обеспечивает очень высокое качество изображения даже при слабом освещении, а также эффектное размытие фона (при использовании светосильных объективов).
Обратите внимание: в меню камеры нет русского языка.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|3х
|Объектив:
|Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6
|Стабилизатор изображения:
|встроенный 5-осевой (сдвиг матрицы), эффективность до 5 ступеней экспозиции, при использовании со стабилизатором в объективе - до 6.5 ступеней
|Диаметр светофильтра:
|67 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|35.6 x 23.8 мм КМОП
|Число эффективных пикселей:
|24.2 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2 (4:3 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1)
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 51200 с расширением до 50 - 204800; двойное "нативное" ISO: 100 / 640 (стандартный режим), 640 / 4000 (V-Log)
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|есть
|Формат файла:
|JPEG, RAW
|Баланс белого:
|авто (3 режима), 4 предустановки, ручной (4 установки), установка температуры в К, 2500 - 10000K (4 установки)
|Серийная съемка:
|9 кадров/с (JPEG: 120 кадров, RAW: 55 кадров), высокоскоростной режим: 30 к/с (следящий АФ, без LiveView)
|Цветовое пространство:
|sRGB, AdobeRGB
|Автоспуск:
|2, 10 с, пользовательский
|Размер фотоизображения:
|6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1), 6000 х 2208 (65:24), 6000 х 3000 (2:1) и менее; в APS-C режиме: 3984 x 2656 и менее
|Интервальная съемка:
|есть
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|без кропа: 6К или 4К 30 кадров/с, Full HD до 120 к/с; APS-C режим: 4K 60 к/с; глубина цвета: 6К 10 бит 4:2:0, 4К и менее - 10 бит 4:2:2
|Разрешение видеозаписи:
|6K: 5952 x 3968 (open gate 3:2) или 5952 x 3136 (17:9) или 5888 х 3312 (16:9); 4К: 4096 х 2160 (Cinema 4K) или 3840 х 2160 (16:9), Full HD 1920 х 1080
|Формат видеозаписи:
|MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC; MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
|Продолжительность видео:
|6K: до 10 минут, 4К: до 15 минут, Full HD: до 20 минут
|Формат записи звука:
|MOV: LPCM 2ch 48 кГц 24 бит, 96 кГц 24 бит* (*только с внешним микрофоном), MP4: AAC 2ch 16 бит 48 кГц
|Средний битрейт:
|6K: 200 Мбит/с, 4К: 200 - 72 Мбит/с, Full HD: 150 - 20 Мбит/с
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|только электронный затвор: 1/8000 - 60 c, запись видео: 1/16000 - 1/2 с
|Замер экспозиции:
|TTL, 1728 зон: оценочный, центрально-взвешенный, точечный, по светлым областям
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 3 EV)
|Брекетинг экспозиции:
|3, 5, 7 кадров с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|по контрасту + фазовый, распознавание лиц, глаз, объектов (люди, животные, машины, мотоциклы), чувствительность от -6 EV (при f/1.4)
|Ручная фокусировка:
|есть: нелинейное или линейное управление (ход кольца 90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720°/ 1080°)
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|нет
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.84 млн. точек, сенсорный, наклонно-поворотный,
|Видоискатель:
|нет
|Диоптрийная коррекция:
|нет
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|1 гнездо для карт памяти SD / SDHC / SDXC, UHS-I или UHS-II
|Связь с компьютером:
|USB 3.2 Gen2 Type-C 10 Гбит/с
|Видео выход:
|HDMI Micro Type D
|Разъемы:
|микрофонный вход 3.5 мм стерео
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11a/n/ac 2.4 или 5 ГГц, Bluetooth 5.0 Low Energy
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор DMW-BLK22, 470 кадров по стандарту CIPA (объектив 20-60mm), видео: около 50-60 минут; зарядка или постоянное питание через USB (от USB PD-совместимого устройства)
|Физические характеристики
|Вес:
|486 г (с аккумулятором и картой памяти)
|Размеры:
|126 х 73.9 х 46.7 мм (не учитывая выступающие детали)
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|рабочая температура: 0 - 40° С
|Дата анонса:
|22 мая 2024 г
|Комплектация:
|аккумулятор, крышка корпуса, крышка башмака, плечевой ремень