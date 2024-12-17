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Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix S9 Kit 20-60mm, черный

  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
  • Lumix S9 Kit 20-60mm, черный
Код товара:УТ-00086900
Артикул:@ DC-S9K(bl)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Panasonic Lumix S9 проще всего описать как Lumix S5 II в суперкомпактном корпусе. Как и S5 II, камера использует полнокадровую матрицу с разрешением 24 Мп., систему гибридной фазовой фокусировки, матричный 5-осевой стабилизатор изображения, откидной поворотный экран. S9 может записывать видео в 6К 30р или 4К 60р.

Автофокус Phase Hybrid AF
Как и другие современные камеры Panasonic, S9 использует гибридную фокусировку: по контрасту изображения и по фазовым датчикам, что обеспечивает высокую скорость наведения и отсутствие рыскания. Производитель заявляет, что при установке светосильных объективов (f/1.4) автофокус может работать даже ночью, при свете луны (EV -6). Благодаря машинному обучению камера распознает людей (лица / глаза / головы / тело целиком), животных, а также гоночные машины и мотоциклы. Автоматическое отслеживание объектов очень помогает при съемке подвижных сцен, например, бегающих детей и домашних питомцев, а также при съемке на открытой диафрагме, с очень небольшой глубиной резкости.

Высокая скорость серийной съемки
Максимальная скорость съемки составляет 30 кадров в секунду – и это с работающим автофокусом. С такой скоростью серии вы точно сможете поймать самый интересный момент.

Матричный стабилизатор изображения работает по 5 осям с эффективностью до 5 ступеней экспозиции (и до 6.5 ступеней при использовании объектива с оптическим стабилизатором). Это помогает при вечерней или ночной съемке, а также при использовании длиннофокусных объективов с высокой кратностью увеличения.

По эргономике камера больше напоминает компактные цифровые камеры: отсутствуют многофункциональные диски, количество кнопок в целом невелико – предполагается, что S9 будет в основном использоваться в автоматических режимах с минимальным вмешательством фотографа. Из интерфейсов имеется только USB Type C, Micro HDMI порт и вход для внешнего микрофона 3.5 мм. Пульт дистанционного управления можно подключить только по Bluetooth. У камеры отсутствует механический затвор, отчасти из-за этого S9 не может работать со вспышками. Башмак у нее «холодный», без контактов, годится только для крепления внешнего микрофона или небольшого светодиодного осветителя. Откидной поворотный дисплей помогает при съемке селфи, а также при фотографировании с верхних или нижних ракурсов.

К сожалению, у S9 имеются достаточно жесткие ограничения по длине видеозаписи: 6К видео можно записывать не дольше 10 минут подряд, 4К видео – не дольше 15 минут, Full HD – не более 20 минут. Это довольно печально, поскольку по всем остальным характеристиками видеозаписи S9 выглядит очень неплохо: есть запись в 10 бит 4:2:2, 4К видео со скоростью 60 кадров/с, режим Open Gate 3:2, облегчающий вертикальное кадрирование для социальных сетей, и так далее.

Интересной особенностью Lumix S9 являются загружаемые цветовые профили «Signature presets», их можно найти в мобильном приложении LUMIX Lab, там же можно создать и свои собственные. Мобильное приложение позволяет очень быстро получить снимки из камеры, отредактировать их и опубликовать в социальных сетях.

Panasonic Lumix S9 позиционируется как очень легкая и компактная камера для любительской съемки: семейные фотографии, фото- и видеоблоги, снимки из отпуска и так далее. Полнокадровая матрица обеспечивает очень высокое качество изображения даже при слабом освещении, а также эффектное размытие фона (при использовании светосильных объективов).

Обратите внимание: в меню камеры нет русского языка.

Характеристики

Объектив
Оптический зум:
Объектив: Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6
Стабилизатор изображения: встроенный 5-осевой (сдвиг матрицы), эффективность до 5 ступеней экспозиции, при использовании со стабилизатором в объективе - до 6.5 ступеней
Диаметр светофильтра: 67 мм
Матрица
Датчик изображения: 35.6 x 23.8 мм КМОП
Число эффективных пикселей: 24.2 млн.
Соотношение сторон: 3:2 (4:3 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1)
Светочувствительность: ISO 100 - 51200 с расширением до 50 - 204800; двойное "нативное" ISO: 100 / 640 (стандартный режим), 640 / 4000 (V-Log)
Фотосъёмка
Цифровой зум: есть
Формат файла: JPEG, RAW
Баланс белого: авто (3 режима), 4 предустановки, ручной (4 установки), установка температуры в К, 2500 - 10000K (4 установки)
Серийная съемка: 9 кадров/с (JPEG: 120 кадров, RAW: 55 кадров), высокоскоростной режим: 30 к/с (следящий АФ, без LiveView)
Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB
Автоспуск: 2, 10 с, пользовательский
Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1), 6000 х 2208 (65:24), 6000 х 3000 (2:1) и менее; в APS-C режиме: 3984 x 2656 и менее
Интервальная съемка: есть
Съёмка видео
Видеосъемка: без кропа: 6К или 4К 30 кадров/с, Full HD до 120 к/с; APS-C режим: 4K 60 к/с; глубина цвета: 6К 10 бит 4:2:0, 4К и менее - 10 бит 4:2:2
Разрешение видеозаписи: 6K: 5952 x 3968 (open gate 3:2) или 5952 x 3136 (17:9) или 5888 х 3312 (16:9); 4К: 4096 х 2160 (Cinema 4K) или 3840 х 2160 (16:9), Full HD 1920 х 1080
Формат видеозаписи: MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC; MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
Продолжительность видео: 6K: до 10 минут, 4К: до 15 минут, Full HD: до 20 минут
Формат записи звука: MOV: LPCM 2ch 48 кГц 24 бит, 96 кГц 24 бит* (*только с внешним микрофоном), MP4: AAC 2ch 16 бит 48 кГц
Средний битрейт: 6K: 200 Мбит/с, 4К: 200 - 72 Мбит/с, Full HD: 150 - 20 Мбит/с
Управление эскпозицией
Выдержка: только электронный затвор: 1/8000 - 60 c, запись видео: 1/16000 - 1/2 с
Замер экспозиции: TTL, 1728 зон: оценочный, центрально-взвешенный, точечный, по светлым областям
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 3 EV)
Брекетинг экспозиции: 3, 5, 7 кадров с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV
Фокусировка
Автофокус: по контрасту + фазовый, распознавание лиц, глаз, объектов (люди, животные, машины, мотоциклы), чувствительность от -6 EV (при f/1.4)
Ручная фокусировка: есть: нелинейное или линейное управление (ход кольца 90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720°/ 1080°)
Вспышка
Встроенная вспышка: нет
Внешняя вспышка: нет
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.84 млн. точек, сенсорный, наклонно-поворотный,
Видоискатель: нет
Диоптрийная коррекция: нет
Память и интерфейсы
Карта памяти: 1 гнездо для карт памяти SD / SDHC / SDXC, UHS-I или UHS-II
Связь с компьютером: USB 3.2 Gen2 Type-C 10 Гбит/с
Видео выход: HDMI Micro Type D
Разъемы: микрофонный вход 3.5 мм стерео
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11a/n/ac 2.4 или 5 ГГц, Bluetooth 5.0 Low Energy
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор DMW-BLK22, 470 кадров по стандарту CIPA (объектив 20-60mm), видео: около 50-60 минут; зарядка или постоянное питание через USB (от USB PD-совместимого устройства)
Физические характеристики
Вес: 486 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры: 126 х 73.9 х 46.7 мм (не учитывая выступающие детали)
Прочие особенности
Особые характеристики: рабочая температура: 0 - 40° С
Дата анонса: 22 мая 2024 г
Комплектация: аккумулятор, крышка корпуса, крышка башмака, плечевой ремень