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Panasonic Lumix S1R II - полнокадровая беззеркальная 44,3 МП камера и первая в линейке Lumix, с записью видео 8К. Также камера имеет возможность разрешения 6,4К в режиме Open Gate и поддерживает внутреннюю запись Apple ProRes RAW HQ/ProRes RAW 5.8K на карту CFexpress Type B. Для обработки видео можно использовать новое приложение Lumix Flow. Новый BSI CMOS-сенсор в сочетании с высокопроизводительным процессором с технологией L² обеспечивают создание впечатляющих фотографий и видео с естественной цветопередачей.

Производительный автофокус на основе ИИ

Модернизированная система фазовой автофокусировки имеет 779 точек измерения расстояния, улучшенное распознавание в реальном времени с технологией AI и улучшенное отслеживание в режиме AF. Внедрение технологии на базе искусственного интеллекта обеспечивает более точное отслеживание, которое удерживает даже самые быстрые объекты в фокусе. Распознавание глаз/лиц на базе AI, распознавание человека на базе AI и более точная система обнаружения AF улучшают четкость при съемке людей, животных, поездов, мотоциклов/велосипедов и многого другого.

S1R II предлагает самую быструю серийную съемку в серии Lumix S — благодаря AFC/AFS 40 кадров в секунду без затемнения вы можете запечатлеть каждый кадр без первоначального отсутствия изображений в видоискателе. До 1,5 секунд предварительной серийной съемки захватывают ваш объект непосредственно перед нажатием кнопки затвора.

Фото и видео с улучшенной стабилизацией

8-ступенчатая 5-осевая BIS (Body Image Stabilisation) и 7,0-ступенчатая 5-осевая Dual IS 2 объединяют стабилизацию корпуса и объектива, обеспечивая надежную компенсацию для резких, неразмытых фотографий без штатива или при более низких выдержках. Boost IS, EIS и усовершенствованная технология Active IS компенсируют горизонтальное, вертикальное и вращательное движение для плавных видео даже при съемке с рук. Новый режим Cropless для широкоугольной съемки и режим EIS High для анаморфной съемки позволяют адаптировать стабилизацию камеры к вашему проекту.

Кинематографическое видео 8К

Panasonic S1R II предлагает профессиональные возможности в области видеосъемки: запись до 8K 30p 4:2:0 10 бит. Улучшенный 6.4K Open Gate гарантирует, что вы можете получить все необходимые соотношения сторон из одного снимка сверхвысокой четкости, поддерживая одновременное создание контента для различных платформ социальных сетей. Предстоящее обновление прошивки позволит записывать 8.1K Open Gate. Для цветокоррекции профессионального уровня профиль записи V-Log предлагает 14 ступеней динамического диапазона.

Камера поддерживает внутреннюю запись до 5.8K ProRes RAW HQ, что устраняет необходимость записи на внешние устройства. Кроме того, вы можете записывать видео 8K на внешний рекордер через HDMI. Будущее обновление прошивки позволит выводить видео RAW на внешний рекордер Atomos (Apple ProRes RAW) и внешний рекордер Blackmagic Design (Blackmagic RAW). Вы можете одновременно записывать прокси-файл с низкой скоростью передачи данных, связанный с исходным видео, для поддержки процесса постобработки.

Интуитивно понятное управление

Компактная конструкция S1R II более комфортна для съемки, чем у предыдущего поколения. ЖК-дисплей 3' обеспечивает гибкие углы мониторинга для съемки видео и изображений, сохраняя при этом разрешение 1,840 тыс. точек. Новая функция закрытия затвора защищает датчик камеры от пыли при смене объективов. Новый переключатель фото/видео обеспечивает быстрое и легкое переключение между режимами съемки, а передние и задние индикаторы Tally обозначают статус записи.

Корпус из магниевого сплава защищен от пыли, брызг и мороза. Встроенный вентилятор поддерживает длительные видеосъемки или фотосессии. S1R II имеет прочную, надежную конструкцию, которая обеспечивает комфортную съемку и идеально подходит для профессиональных фотографов, режиссеров и видеоблогеров, как на съемочной площадке, так и на выезде.

Более компактный и легкий корпус

Камера получил два слота для карт памяти: CFexpress Type B и UHS-II SD. Камера также поддерживает запись на внешний SSD, что удобно для видеосъемки. Сверху имеется переключатель режимов съемки «Фото/Видео/S&Q, а экран полностью открывается и поворачивается даже когда все боковые порты заняты. Lumix S1R II, объединяющая в себе поразительное качество изображения, высокую скорость работы и максимальные возможности для видеосъемки, создана для творцов, желающих воплотить в жизнь свое уникальное видение.