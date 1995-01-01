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Беззеркальная камера Panasonic Lumix S1 II E – несколько упрощенный вариант Lumix S1 II. Камера выпускается в таком же корпусе, однако использует матрицу предыдущего поколения (какую можно встретить, к примеру, у модели S5 II). Она медленнее считывается: скорость электронного затвора в 4К составляет прибл. 22 мс против 12.5 мс у S1 II, максимальная скорость серийной съемки составляет 30 кадров/с (70 кадров/с у S1 II). При записи видео 4K 60p идет с кроп-фактором 1.5х (без кропа у S1 II).

Тем не менее, S1 II E можно назвать довольно мощной гибридной камерой: стоит отметить встроенный вентилятор, не позволяющий камере перегреваться при длительной непрерывной съемке, видеозапись в 6K Open Gate, поддержку кодеков ProRes 422 и ProRes RAW (5.8R 30p или 4К 60p), ARRI LogC3 (платный апгрейд), возможность записи напрямую на SSD диск через USB-C порт, беспроводное сопряжение с Capture One и многое другое.

24-мегапиксельная CMOS-матрица с обратной засветкой (BSI)

Уникальная технология цветопередачи LUMIX, основанная на философии «Запечатлеть всё», гармонично сочетается с 24-мегапиксельной CMOS-матрицей с обратной засветкой (BSI), создавая потрясающе реалистичные изображения. Теперь доступна запись в формате HEIF (HDR 10 бит), что добавляет дополнительную гибкость вашему рабочему процессу. Режим высокого разрешения (High Resolution mode) также позволяет снимать изображения с разрешением 96 мегапикселей (в JPEG или RAW), даже при съемке с рук, обеспечивая исключительную детализацию без ущерба для мобильности.

Серийная съёмка c непрерывным автофокусом со скоростью до 30 кадров/с

В режиме серийной съёмки H+ камера снимает без затемнения со скоростью около 10 кадров/с (механический затвор), что обеспечивает уверенное кадрирование. Переключившись на электронный затвор, вы сможете запечатлеть важные моменты со скоростью до 30 кадров/с, в том числе с функцией предварительной записи (серия начинается при полунажатии на кнопку спуска).

Автофокусировка нового уровня с передовой технологией распознавания объектов на основе ИИ

LUMIX S1II E оснащен современной гибридной системой автофокусировки с фазовыми датчиками и определением контраста, что обеспечивает высокую скорость и точность наведения. Благодаря передовым технологиям ИИ, камера точно распознает глаза и лица и фокусируется на них даже в сложных условиях, когда человек наполовину отворачивается от камеры или закрывает часть лица. Система теперь включает функцию распознавания «Городской спорт», позволяющую камере не терять людей, даже когда они принимают непривычные позы (брейк-данс, паркур, скейтбординг и так далее). Кроме того, в режиме распознавания «Мотоцикл» камера теперь может отлавливать и велосипедистов. В портретной съемке вы можете переключаться между правым и левым глазом модели одним движением джойстика.

5-осевая матричная стабилизация изображения с эффективностью до 8 ступеней*

Наслаждайтесь плавным кадрированием как при фото-, так и при видеосъёмке, включая съёмку с рук. При видеозаписи технология Active I.S. уменьшает периферийное дрожание и искажения перспективы, которые часто возникают при съёмке на ходу. Также доступен режим активной стабилизации без обрезки кадра**, который отлично подходит для широкоугольных снимков.

* измерение по центру кадра, объектив S-R2060 в положении на 60 мм; 7 ступеней на периферии кадра.

** работает только с объективами LUMIX S

LUMIX colour science

Следуя философии создания фотографий «Запечатлеть всё», LUMIX стремится передать истинную сущность каждого объекта, подчёркивая его силу и красоту. Чтобы воплотить эту философию, в компании разработали уникальный алгоритм управления тональностью, который позволяет передавать тонкие детали: например, градиентные переливы неба и едва заметные цветовые вариации деревьев и цветов. Этот подход находит своё продолжение в LUMIX S1 II E, обеспечивая единообразие процесса создания фотографий во всей серии LUMIX. В частности, это упрощает съемку с использованием нескольких разных моделей, включая цветовую коррекцию на этапе обработки.

Наклонно-откидной монитор, созданный для комфортной творческой работы

Монитор LUMIX S1 II E (также как Lumix S1 II и Lumix S1R II) обладает достаточно редким и удобным видом крепления: при съемке от пояса или со штатива его можно просто отклонить вверх, не сдвигая в сторону от оптической оси. В то же время, для записи селфи или видеоблога его можно откинуть в сторону, повернув на 180°. Монитор можно вращать, не отключая кабель, что чрезвычайно полезно при видеосъемке. А крупный OLED-видоискатель с разрешением 5760 тыс. точек обеспечивает естественное визирование при съёмке на открытом воздухе, при ярком свете.

Совместимость с широким спектром приложений

LUMIX S1IIE поддерживает широкий спектр программного обеспечения, как для повседневного использования, так и для профессионального производства. LUMIX Lab – простое приложение, позволяющее быстро загрузить фотографии на смартфон или планшет, осуществить базовое редактирование (кадрирование, цветокоррекция) и выгрузить их в социальные сети или переслать заказчику. LUMIX Flow — приложение, делающее видеопроизводство более доступным. К примеру, вы можете создавать сценарии с раскадровкой по сценам, отснятые видеоролики будут автоматически рассортированы по отдельным папкам. Или же можно использовать смартфон / планшет в качестве внешнего монитора (USB подключение). При использовании Capture One доступно как проводное, так и беспроводное сопряжение с камерой (с прошивкой 1.1).

Другие особенности: