Ключевые особенности

Этот объектив серии S обеспечивает естественную перспективу человеческого зрения, а широкая диафрагма F2 создает мягкое и красивое боке (размытие фона) и обеспечивает отличные результаты при слабом освещении. Хороший выбор для повседневной съемки.

Быстрая, точная и бесшумная фокусировка как для фото, так и для видео. Подавление «дыхания» фокуса и микроступенчатое управление диафрагмой для творческой видеозаписи. Подходит для уличной фотографии, портретов и пейзажей.

Крупный план: Минимальное расстояние фокусировки 30 см идеально для предметной съемки, еды, миниатюр, небольших деталей.

Оснащен многофункциональным кольцом управления и многофункциональной программируемой кнопкой для расширенного творческого контроля.

Пыле- и влагозащищенная конструкция обеспечивает надежную съемку в различных условиях.

Компактный дизайн и вес около 144 г обеспечивает портативность объектива без оптических компромиссов.

Благодаря всемирно известным японским технологиям и духу непрерывных инноваций, объективы LUMIX вдохновляют создателей рассказывать свои истории красиво и ярко.

Сделайте повседневные сцены своими собственными

В отличие от зум-объектива, который адаптирует угол обзора к моменту, объектив с фиксированным фокусным расстоянием позволяет вам двигаться, формируя кадр самостоятельно. Это более глубокий и плодотворный способ насладиться творческим самовыражением. Естественный угол обзора 40 мм, большая диафрагма F2 и красивое боке оживляют сцену перед вами. Компактный и легкий, он легко помещается в сумку, готовый ко всему – от повседневных моментов до вдохновляющих пейзажей путешествий.

Естественный угол обзора 40 мм, большая диафрагма F2

Фокусное расстояние 40 мм обеспечивает перспективу, близкую к перспективе человеческого глаза, что позволяет легко кадрировать сцены с привычным углом обзора. Благодаря большой диафрагме F2 вы можете выделить объект съемки мягким боке на заднем плане и снимать с более короткими выдержками без повышения ISO, даже в сумерках или в условиях недостаточного освещения в помещениях. От уличных фотографий и пейзажей до портретов, этот объектив отлично подходит для широкого спектра сцен. Он запечатлевает не только объект, но и атмосферу в кадре, превращая повседневные моменты в выразительные изображения.

Красивое боке и богатые возможности для творчества

Ощутите впечатляющее боке и богатые возможности для творчества, уникальные для объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Создавайте портреты и знакомые сцены с мягким боке или снимайте ночные сцены, которые прекрасно передают мерцание уличных фонарей. Один объектив, много стилей. С минимальным расстоянием фокусировки 30 см он подходит для предметной съемки, от небольших предметов и еды до сезонных цветов, что делает его универсальным выбором для повседневной съемки.

Компактный, легкий дизайн

Этот объектив имеет размеры, хорошо сочетающиеся с Lumix S9. Его профиль совпадает с профилем сложенного зум-объектива LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3, а размер фильтра 62 мм остается неизменным для обоих объективов. Выбирайте зум, когда вам нужна гибкость кадрирования, и переключайтесь на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, когда вам нужен более целенаправленный творческий контроль. Вместе эти два объектива обеспечивают маневренную полнокадровую систему, расширяющую вашу творческую свободу.

Пыле-, влаго- и морозостойкая конструкция

Поскольку это объектив, который вы захотите носить с собой каждый день, он разработан для съемки в непредсказуемых условиях. Его пыле- и влагозащищенная конструкция помогает запечатлеть мимолетные моменты, позволяя снимать при температурах до -10°C*. Фтористое покрытие передней линзы облегчает удаление масляных загрязнений.

*При установке на пыле- и влагозащищенный корпус камеры LUMIX. Пыле- и влагозащищенность не гарантирует отсутствия повреждений при прямом контакте объектива с водой.

Характеристики