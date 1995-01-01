Объектив Panasonic Lumix S 40mm f/2 чёрный
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Описание
Ключевые особенности
- Этот объектив серии S обеспечивает естественную перспективу человеческого зрения, а широкая диафрагма F2 создает мягкое и красивое боке (размытие фона) и обеспечивает отличные результаты при слабом освещении. Хороший выбор для повседневной съемки.
- Быстрая, точная и бесшумная фокусировка как для фото, так и для видео. Подавление «дыхания» фокуса и микроступенчатое управление диафрагмой для творческой видеозаписи. Подходит для уличной фотографии, портретов и пейзажей.
- Крупный план: Минимальное расстояние фокусировки 30 см идеально для предметной съемки, еды, миниатюр, небольших деталей.
- Оснащен многофункциональным кольцом управления и многофункциональной программируемой кнопкой для расширенного творческого контроля.
- Пыле- и влагозащищенная конструкция обеспечивает надежную съемку в различных условиях.
- Компактный дизайн и вес около 144 г обеспечивает портативность объектива без оптических компромиссов.
- Благодаря всемирно известным японским технологиям и духу непрерывных инноваций, объективы LUMIX вдохновляют создателей рассказывать свои истории красиво и ярко.
Сделайте повседневные сцены своими собственными
В отличие от зум-объектива, который адаптирует угол обзора к моменту, объектив с фиксированным фокусным расстоянием позволяет вам двигаться, формируя кадр самостоятельно. Это более глубокий и плодотворный способ насладиться творческим самовыражением. Естественный угол обзора 40 мм, большая диафрагма F2 и красивое боке оживляют сцену перед вами. Компактный и легкий, он легко помещается в сумку, готовый ко всему – от повседневных моментов до вдохновляющих пейзажей путешествий.
Естественный угол обзора 40 мм, большая диафрагма F2
Фокусное расстояние 40 мм обеспечивает перспективу, близкую к перспективе человеческого глаза, что позволяет легко кадрировать сцены с привычным углом обзора. Благодаря большой диафрагме F2 вы можете выделить объект съемки мягким боке на заднем плане и снимать с более короткими выдержками без повышения ISO, даже в сумерках или в условиях недостаточного освещения в помещениях. От уличных фотографий и пейзажей до портретов, этот объектив отлично подходит для широкого спектра сцен. Он запечатлевает не только объект, но и атмосферу в кадре, превращая повседневные моменты в выразительные изображения.
Красивое боке и богатые возможности для творчества
Ощутите впечатляющее боке и богатые возможности для творчества, уникальные для объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Создавайте портреты и знакомые сцены с мягким боке или снимайте ночные сцены, которые прекрасно передают мерцание уличных фонарей. Один объектив, много стилей. С минимальным расстоянием фокусировки 30 см он подходит для предметной съемки, от небольших предметов и еды до сезонных цветов, что делает его универсальным выбором для повседневной съемки.
Компактный, легкий дизайн
Этот объектив имеет размеры, хорошо сочетающиеся с Lumix S9. Его профиль совпадает с профилем сложенного зум-объектива LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3, а размер фильтра 62 мм остается неизменным для обоих объективов. Выбирайте зум, когда вам нужна гибкость кадрирования, и переключайтесь на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, когда вам нужен более целенаправленный творческий контроль. Вместе эти два объектива обеспечивают маневренную полнокадровую систему, расширяющую вашу творческую свободу.
Пыле-, влаго- и морозостойкая конструкция
Поскольку это объектив, который вы захотите носить с собой каждый день, он разработан для съемки в непредсказуемых условиях. Его пыле- и влагозащищенная конструкция помогает запечатлеть мимолетные моменты, позволяя снимать при температурах до -10°C*. Фтористое покрытие передней линзы облегчает удаление масляных загрязнений.
*При установке на пыле- и влагозащищенный корпус камеры LUMIX. Пыле- и влагозащищенность не гарантирует отсутствия повреждений при прямом контакте объектива с водой.
Характеристики
- Байонет: L-Mount
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Относительное отверстие: 1:2
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м (максимальное увеличение 0.17х)
- Угол поля зрения: 57°
- Конструкция объектива: 7 элементов в 6 группах, из них 3 асферических
- Диаметр светофильтра: 62 мм
- Число лепестков диафрагмы: 7
- Вес: 144 г
- Размеры: 69.4 х 40.9 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги (брызг), рабочие температуры: от -10° до 40° С
- Дата анонса: апрель 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя