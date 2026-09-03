Объектив Panasonic Lumix S 24-60mm f/2.8 (состояние Like New) (б/у)
Код товара:УТ-00096874
Артикул:б/у-НСК 2026-09-03/2
Код товара:УТ-00096874
Артикул:б/у-НСК 2026-09-03/2
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New Без явных признаков эксплуатации
S/n: 201419
Комплектация: Коробка, бленда, крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New Без явных признаков эксплуатации
S/n: 201419
Комплектация: Коробка, бленда, крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев.
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