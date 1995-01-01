Стандартный зум-объектив, покрывающий основные фокусные расстояния: от широкоугольного до ближнего теле-диапазона. Также может снимать макро с коэффициентом увеличения 1:2. Благодаря современной оптической схеме, объектив очень резкий, с минимальным уровнем аберраций и приятным размытием фона. Оптический стабилизатор работает в паре с внутрикамерным, обеспечивая коррекцию по 5 осям с эффективностью до 6 ступеней экспозиции. Объектив прекрасно подходит для съемки видео благодаря плавной и практически бесшумной работе мотора фокусировки и привода диафрагмы. Lumix S 24-105mm f/4 выполнен в прочном корпусе с защитой от пыли и влаги, с морозоустойчивостью до -10° С.