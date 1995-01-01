Объектив Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S.
Код товара:УТ-00088954
Артикул:# S-R24105
Товар не найден
Характеристики
Комплектациякрышки передняя и задняя, бленда, чехол
Вес680 г (только объектив)
Размеры84 х 118 мм
АвтофокусЕсть
Объектив, системаL-Mount
Минимальное фокусное расстояние, мм24
Максимальное фокусное расстояние, мм105
Угол поля зрения84° - 23°
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Минимальная диафрагма1:22
Относительное отверстие4,0
Диаметр светофильтра, мм77 мм
Число лепестков диафрагмы9
Минимальная дистанция фокусировки0.3 м
Конструкция объектива16 элементов в 13 группах (2 асферических низкодиспресионных, 2 обычных асферических, 1 со сверхнизкой дисперсией, 2 с низкой дисперсией)
Оптическая стабилизацияЕсть
Фокусное расстояниеПеременное (зум)
Описание
Стандартный зум-объектив, покрывающий основные фокусные расстояния: от широкоугольного до ближнего теле-диапазона. Также может снимать макро с коэффициентом увеличения 1:2. Благодаря современной оптической схеме, объектив очень резкий, с минимальным уровнем аберраций и приятным размытием фона. Оптический стабилизатор работает в паре с внутрикамерным, обеспечивая коррекцию по 5 осям с эффективностью до 6 ступеней экспозиции. Объектив прекрасно подходит для съемки видео благодаря плавной и практически бесшумной работе мотора фокусировки и привода диафрагмы. Lumix S 24-105mm f/4 выполнен в прочном корпусе с защитой от пыли и влаги, с морозоустойчивостью до -10° С.